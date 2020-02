Halsey și-a amânat concertul din Zürich din cauza coronavirusului

Numeroasele cazuri de infecții cu coronavirus au dus la amânarea concertului pe care Halsey ar fi trebuit să îl susțină în Zürich la începutul lunii martie. Găsești mai multe detalii în articol.

Aflată în plin turneu de promovare a celui mai recent album, "Manic", Halsey avea programat un concert la Samsung Hall din Zürich pe 2 martie 2020. Cu toate acestea, din cauza numeroaselor cazuri de infecții cu noul virus, evenimentul artistei a fost amânat pentru o dată ulterioară. Consiliul Federal Elvețian a luat hotărârea ca orice eveniment ce depășește 1000 de participanți să fie anulat provizoriu. Organizatorii concertului încearcă să găsească o nouă dată la care să aibă loc show-ul cântăreței. Biletele deja cumpărate rămân valabile.

BTS, Green Day, Stormzy, și Mabel sunt alți artiști ce și-au anulat viitoarele concerte tot din cauza epidemiei de coronavirus.

"Manic" este cel de-al treilea material discografic al cântăreței americane Halsey. A fost lansat pe 17 ianuarie 2020 prin Capitol Records. Albumul include colaborări cu artiști precum Dominic Fike, Alanis Morrisette și Suga (membru BTS) și piese deja lansate cu videoclip ca "You Should Be Sad", "Clementine", "Graveyard", "WithoutMe" sau "Finally//Beautiful Strangers". Turneul de promovare a albumului a început pe 28 februarie în Berlin și se va încheia pe 1 august în California.

Din 2015, Halsey a strâns peste 25 de miliarde de stream-uri la nivel internațional și a vândut peste 11 milioane de albume, a avut concerte pe 5 continente, a fost nominalizată la premiile GRAMMY și a apărut pe numeroase coperte a unor reviste precum Rolling Stone, Cosmopolitan, Forbes, Billboard și chiar Playboy. Halsey fost primul artist care a ocupat locurile 1 și 2 ale topului Billboard Hot 100 pentru piese pop pe radio, simultan. De asemenea, în martie 2019, Halsey a devenit si primul artist în istorie care s-a înlocuit pe prima poziție a acestui clasament, piesa "Without Me" a urcat pe locul 1, iar "Eastside" a coborât pe poziția a doua. "Without Me" este cea mai difuzată piesa în 2019 pe radiourile din Statele Unite.