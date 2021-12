Halsey - Honey (Live from Los Angeles / 2021)

Filmul a fost gândit de cântăreață și regizat de Collin Tilley, care a mai colaborat cu Halsey la videoclipurile pieselor "Without Me" și "You Should Be Sad". "If I Can’t Have Love, I Want Power" va avea o durată de o oră și va fi difuzat în anumite cinematografe IMAX. Momentan, lista cinematografelor nu a fost anunțată. Știm doar că biletele se vor pune în vânzare începând cu 3 august.

Trailerul prezintă imagini dramatice, rupte parcă din filele de istorie. Decorurile, costumele și machiajele impresionante spun povestea unui "perpetuu labirint social al sexualității și nașterii. Cele mai mari îngrozitoare povești care nu au fost spuse niciodată au fost îngropate cu trupurile celor care au murit în acel labirint".

În ceea ce privește albumul muzical "If I Can't Have Love, I Want Power", acesta va fi lansat pe 27 august. Toate piesele de pe noul material sunt scrise de artistă și produse de Trent Reznor și Atticus Ross, cunoscuți pentru colaborările cu Nine Inch Nails, dar și pentru câștigarea premiilor Oscar, Globul de Aur și GRAMMY.

"Acest album este unul conceptual, despre bucuriile și ororile sarcinii și nașterii. Pentru mine, a fost foarte important ca imaginea de pe copertă să transmită sentimentul călătoriei mele din ultimele luni - dihotomia Madonnei și a femeii ușoare. Ideea că eu, ca ființă sexuală, și corpul meu, ca vas și dar pentru copilul meu, sunt două concepte care pot coexista pașnic și puternic. Corpul meu a aparținut lumii în multe moduri diferite în ultimii ani, iar această imagine este modul meu de a-mi revendica autonomia și de a-mi stabili mândria și puterea ca forță de viață pentru ființa mea umană", a declarat Halsey.

TRAILER: "If I Can’t Have Love, I Want Power"