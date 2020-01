"You Should be Sad" este cel mai nou single de pe albumul lui Halsey, "Manic", care debutează pe 17 ianuarie 2020. Versurile sunt unele dulci-amare, iar Halsey cântă despre "bucuria că nu a făcut un copil cu el" sau despre "golul umplut cu femei, droguri şi maşini" din sufletul unui mascul pe care nu îl numeşte. Instrumentalul este inedit, oscilând între country, rock şi pop-rock. Spre final auzim şi vocalize inedite ale artistei, undeva între yodlere şi yee-ha-uri de cowboy.

Videoclipul poate fi descris doar ca "striptease cu 20 de oameni lipiţi de Halsey pe câţiva metri pătraţi". Pe Twitter Halsey a declarat că acest clip este un tribut pentru eroinele sale: Shania Twain, Christina Aguilera, Lady Gaga şi Carrie Underwood. Videoclipul este regizat de către Colin Tilley şi o prezintă pe Halsey cu o pălărie de cowboy, machiaj întunecat şi încercând nişte line dancing tradiţional american.

Sunt clare tributurile pentru "That Don't Impress Me Much" de la Shania Twain. În ultima săptămână artista a anunţat că va pleca în turneu în acest an pentru a promova "Manic", alături de Chvrches şi PVRIS. În Marea Britanie îi va avea pe cei de la Pale Waves în deschidere. Aceştia ne-au încântat la Summer Well 2019. La final de 2019 Halsey a apărut pe o colaborare surpriză cu formaţia rock Bring Me the Horizon, iar de pe noul disc a lansat single-urile "Finally// Beautiful Stranger", "Graveyard" şi "Clementine".

Halsey a împlinit 25 de ani în septembrie 2019 , dar este deja un nume mare în muzica americană, considerată de mulţi "noua Pink". A vândut 22 de milioane de albume doar în SUA şi are 4 premii Billboard Music, un record Guiness Book şi un MTV Video Music Award. Halsey a avut un an 2019 foarte ocupat, între colaborări cu BTS, YUNGBLUD, Travis Barker şi Juice WRLD.