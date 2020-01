Halsey a lansat albumul "Manic", ce încheie cea mai apăsătoare așteptare din viața sa

Halsey a lansat cel de-al treilea album din cariera sa, "Manic". Pe disc sunt incluse piese pe care apar invitați surpriză precum Suga din trupa BTS și Alanis Morissette.

"Cea mai apăsătoare și frumoasă așteptare din viața mea a luat sfârșit. "Manic" e pe piață", a anunțat Halsey.

"Manic" include recent lansata piesa "You Should Be Sad" și hiturile "Without Me" și "Graveyard". Noile melodii vor fi promovate pe 25 ianuarie la Saturday Night Live, în prima emisiune pe anul 2020. Adam Driver, cunoscut pentru rolul lui Kylo Ren din Star Wars, va fi gazda emisiunii.

Succesul hitului "Without Me", premiat de 6 ori cu discul de platină, a ajutat-o pe Halsey să devina prima femeie cu trei piese în topul Billboard Hot 100 pentru 50 de săptămâni fiecare. Celelalte două piese care completeaza acest trio sunt "Eastside", în colaborare cu Benny Blanco și Khalid, și colaborarea cu cei de la The Chainsmokers, piesa "Closer".

Din 2015, Halsey a strâns peste 25 de miliarde de stream-uri la nivel internațional și a vândut peste 11 milioane de albume, a avut concerte pe 5 continente, a fost nominalizată la premiile GRAMMY și a apărut pe numeroase coperte a unor reviste precum Rolling Stone, Cosmopolitan, Forbes, Billboard și chiar Playboy.

Halsey fost primul artist care a ocupat locurile 1 și 2 ale topului Billboard Hot 100 pentru piese pop pe radio, simultan. De asemenea, în martie 2019, Halsey a devenit si primul artist în istorie care s-a înlocuit pe prima poziție a acestui clasament, piesa "Without Me" a urcat pe locul 1, iar "Eastside" a coborât pe poziția a doua. "Without Me" este cea mai difuzată piesa în 2019 pe radiourile din Statele Unite.

Tracklist "Manic" - Halsey:

1. "Ashley"

2. "Clementine"

3. "Graveyard"

4. "You Should Be Sad"

5. "Forever ... (Is a Long Time)"

6. "Dominic's Interlude" (with Dominic Fike)

7. "I Hate Everybody"

8. "3AM"

9. "Without Me"

10. "Finally // Beautiful Stranger"

11. "Alanis' Interlude" (with Alanis Morissette)

12. "Killing Boys"

13. "Suga's Interlude" (with Suga of BTS)

14. "More"

15. "Still Learning"

16. "929"

Halsey este o activistă convinsă și a susținut numeroase cauze în care crede, vorbind public despre probleme ca drepturile femeii, tinerii fără dreputuri, probleme de sanatate mentală, cât și despre comunitatea LGBTQ. În 2018, GLAAD i-a acodat premiul pentru "Outsanding Music Artist", iar în 2019 a câștigat un premiu AMA, un premiu VMA, două premii Teen Choice Awards și premiul Hal David Starlight, prezentat de Songwriters Hall of Fame.