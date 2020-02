Deep Purple a anunţat un nou album în această săptămână, intitulat "Whoosh!". Noul material discografic duce totalul albumelor trupei la 21, iar acest LP va fi promovat prin intermediul unui turneu european. Află când va sosi noul disc şi ce ştim despre el în cadrul articolului.

Trupa activă din 1968 ar urma să îşi lanseze noul LP în vară. Va fi susccesorul lui "Infinite" din 2017 şi "Now What!?" din 2013. "Whoosh!" are detaliile scăpate de diferiţi retaileri online, care au menţionat o dată de debut de 12 iunie, prin casa de discuri earMUSIC. Ulterior muzicienii au confirmat detaliile. Discul cu numărul 21 al veteranilor rockeri a fost produs de Bob Ezrin, canadianul care are în CV proiecte muzicale reputate cu KISS, Pink Floyd, Alice Cooper, dar şi acelaşi om care s-a ocupat de ultimele două albume Deep Purple.

"Whoosh!" va fi promovat printr-o serie de 5 concerte în Marea Britanie în octombrie, alături de cei de la Blue Oyster Cult. Toamna trecută basistul Deep Purple, Roger Glover a declarat într-un interviu că el şi colegii de trupă plănuiau să înregistreze muzică nouă în viitorul apropiat. Noul material discografic va fi disponibil sub formă de mediabook CD+DVD, pachet care include şi un interviu de o oră sub titlul "Roger Glover And Bob Ezrin in Conversation", plus un bonus sub forma concertului de la Hellfest 2017 (video). Vor mai fi şi ediţii 2LP+DVD, boxset şi digital.

Iată cum arată tracklist-ul lui "Whoosh!":

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We're All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep

Deep Purple va începe şi un turneu european pe final de lună mai, cu o reprezentaţie la Moscova pe 31 mai. În iunie ajunge la Istanbul, apoi Atena, Hamburg, Oslo, Paris şi Mainz. Vor fi opriri la Londra, Leeds, Berlin, Milan şi Amsterdam. Grupul a concertat în România în 2019, la Cluj-Napoca, pe 10 decembrie 2019 la sala BT Arena. Ian Paice, Ian Gillian, Roger Glover, Steve Morse și Don Airey au urcat pe scenă în faţa unui public entuziast.

Deep Purple intra în Rock and Roll Hall of Fame relativ recent, în 2016, asta după 2 decenii de eligilbilitate la această distincţie. Primele 3 lineup-uri ale formaţiei au fost introduse în acel panteon, inclusiv toboşarul Ian Paice, chitaristul Ritchie Blackmore, Jon Lord (pianist trecut în nefiinţă), dar şi diferiţi solişti şi basişti: Rod Evans, Ian Gillan şi Glover, David Coverdale şi Glenn Hughes.

Deep Purple a vândut peste 100 de milioane de albume în toată lumea şi a avut 4 lineup-uri principale, cunoscute ca Mark I, Mark II, III şi IV. Mark II este cel mai de succes lineup, cu Ian Gillan la voce, Jon Lord la clape, Roger Glover la bas şi Ian Paice la tobe, plus Ritchie Blackmore la chitară.