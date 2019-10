E bizar să vezi că o piesă precum "Graveyard" primeşte un videoclip atât de colorat şi vesel. Dar în fiecare culoare stă acuns un ton întunecat, asemenea scenelor din serialul HBO "Euphoria", din care provine actriţa secundară a acestui material vizual. E vorba despre Sydney Sweeney, care o însoţeşte pe Halsey în fiecare dintre caruselurile şi maşinuţele acestui parc de distracţii. Recent tânăra a apărut şi în filmul lui Tarantino "Once Upon a Time In Hollywood".

Cele două tinere par în egală măsură surori şi suflete pereche. Fanii lui Halsey vor regăsi în acest clip un soi de prequel pentru clipul "Clementine", lansat recent. Acelaşi acvariu uriaş pare să apară în ambele videoclipuri. "Graveyard" este o piesă veselă, dansabilă, care joacă pe canalele dreapta-stânga ale căştilor şi are un beat EDM plăcut în fundal.

Are un negativ destul de golaş, care lasă loc la multiple remixuri. Faţă de track-urile clasice ale lui Halsey, artista nu se foloseşte de tonalitatea răguşită specifică, ci preferă o abordare mai înaltă şi mai puritană. Cel puţin aşa a fost mixată vocea. Acesta este cel mai nou single de pe albumul "Manic", pe care îl aşteptăm pe 17 ianuarie 2020.

Aceeaşi melodie a primit un teaser time lapse în luna septembrie. Halsey a împlinit recent 25 de ani, ocazie cu care a lansat piesa "Clementine", în al cărui clip dansează alături de fratele său Sevian. Starul pop a cântat piesa "Time After Time" a lui Cyndy Lauper la gala premiilor Emmy de luna trecută. Momentul a fost pentru a marca secţiunea "In Memoriam', a actorilor trecuţi în nefiinţă.

O mai regăsim pe Halsey şi pe noul LP al lui Post Malone, "Hollywood's Bleeding" într-o colaborare numită "Die for Me", pe care îl auzim şi pe rapperul Future.