BTS a anulat concertele din Coreea din cauza epidemiei de coronavirus

Trupa de K-pop BTS a anulat mai multe concerte pe care le avea programate în Coreea. Motivul anulării acestor show-uri este numărul alarmant de cazuri confirmate de coronavirus.

"Show-urile din cadrul turneului Map of the Soul, de pe 11, 12, 18 și 19 aprilie, de pe Jamsil Olympic Stadium din Seul, au fost anulate, iar cei care au cumpărat bilete vor primi banii înapoi automat. Este de necontestat faptul că aceste concerte trebuie anulate fără alte întârzieri. Vă rog să înțelegeți că această decizie a fost luată după o atentă și intensă analiză", a transmis formația pe contul oficial de Twitter.

Motivul anulării acestor show-uri este răspândirea dramatică a coronavirusului, Coreea fiind una dintre zonele cele mai afectate. Doar astăzi, 28 februarie, au fost raportate 571 de noi cazuri în Coreea de Sud, totalul confirmărilor ajungând la 2337.

În 2019, BTS lansa albumul "Map of the Soul: Persona", o mărturie a maturității trupei. Piesele sunt inspirate din experiențe personale ale membrilor trupei și scot la iveală felul în care aceștia înțeleg fenomenul numit "iubire". Mesajul central al pieselor acestui album este de "a găsi bucurie în iubire și a împrăștia asta în lume", discul incluzând hitul "Boy With Luv", lansat în colaborare cu Halsey.

Concertele anulate din Seul urmau să promoveze acest album și ar fi trebuit să dea startul turneului mondial Map of the Soul. În situația dată, primele show-uri vor avea loc în Santa Clara, California.

Ce alți artiști au anulat și reprogramat viitoare concerte

Altături de BTS, au anunțat anulări și reprogramări de concerte și Stormzy, Khalid și Mabel. Pe 13 februarie, Stormzy anunța că își va reprograma turneul din martie, ce ar fi trebuit să se desfășoare în Japonia, China și Coreea, o zi mai târziu Khalid anulând concertele pe care urma să le aibă în Japonia, Singapore și Coreea.

Mabel, artista premiată anul acesta cu Brit Award în categoria British Female Solo, și-a anulat și ea viitoarele concerte programate în Italia, după ce numărul cazurilor de coronavirus a crescut simțitor.