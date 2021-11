Shawn Mendes și Camila Cabello s-au despărțit

Orice început are și un sfârșit, iar povestea de dragoste dintre Camila Cabello și Shawn Mendes nu a făcut excepție de la această "regulă". Cei doi și-au anunțat fanii că vor pune punct relației amoroase, însă vor continua să rămână prieteni.

"Hei, prieteni, am decis să încheiem relația amoroasă, dar dragostea noastră unul pentru celălalt - ca oameni - este mai puternică ca niciodată. Am început relația fiind buni prieteni și vom continua să fim buni prieteni. Apreciem suportul vostru de la început și de acum înainte", este mesajul transmis de Shawn și Camila.

Artiștii au devenit prieteni și colaboratori în 2015, odată cu lansarea piesei "I Know What You Did Last Summer". Însă, colaborarea lor din 2019 pentru "Señorita" a pus bazele relației de iubire. După lansarea piesei și a videoclipului, Cabello și Mendes au confirmat că formează un cuplu.

De atunci, au participat împreună la diverse evenimente, premiere sau gale și chiar au locuit împreună în timpul pandemiei. Shawn a spus anul trecut că a petrecut cu Camila și familia ei în Miami perioada izolării.

În ceea ce privește carierele loc muzicale, atât Mendes, cât și Cabello au lansat în ultimele luni piese noi însoțite de videoclipuri oficiale. Shawn a prezentat publicului "Summer of Love" sau "Monster" (ft. Justin Bieber), iar recent a fost invitat la BBC Radio Lounge, unde a interpretat un cover al piesei "Happier Than Ever" (Billie Eilish).

Camila se laudă cu piesele "Milion To One" și "Don't Go Yet", dar și cu rolul din Cenușăreasa, o nouă adaptare a cunoscutei povești. Musicalul a avut premiera pe 3 septembrie, pe Amazon Prime.