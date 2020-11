Compusă de Shawn Mendes, piesa "Monster" a ajuns în forma actuală datorită colaborării cu Justin Bieber.

"Cred că tocmai terminasem de înregistrat niște piese cu refrene sonore și eram într-o stare în care ego-ul meu era la cote maxime, dar simțeam că ceva nu e în regulă. Piesa asta mi-a plăcut mereu, dar niciodată nu și-a găsit locul. Și dintr-o dată am început să asculta piesa asta într-o zi, iar eu tocmai mă împrietenisem cu Justin. Ne știam deja de vreo trei luni de zile. Și l-am sunat și i-am spus: <<Uite, am piesa asta. Ea se duce într-o anumită direcție>>. Noi mergem în direcția aia", a povestit Shawn Mendes într-un interviu acordat lui Zane Lowe.

Shawn a explicat apoi și care sunt temele tratate în versuri, mărturisind că Justin Bieber este un adevărat idol pentru el.

"Piesa este despre felul în care societatea pune celebritățile pe un piedestal și se uită la ele cum cad, totul fiind un soi de divertisment. Și e dificil. Iar Justin s-a conectat la mesaj imediat. Chiar ieri am stat cu el de vorbă o oră la telefon și am avut o conversație extrem de profundă despre atât de multe lucruri. M-am simțit atât de bine, pentru că totul s-a conectat, el a fost până la urmă motivul pentru care m-am apucat de cântat. Aveam 9 ani când piesa "One Time" a apărut și m-am regăsit în ea complet. El a fost ca un Elvis pentru mine."