Camila Cabello - Million To One

"Million To One" este compusă de Camila Cabello și Scott Harris. Melodia ar fi trebuit să se găsească pe cel de-al doilea album al cântăreței, "Romance", însă menirea ei a devenit alta. "Million to One" a fost refăcută și lansată acum ca parte din soundtrack-ul filmului-musical "Cenușăreasa".

Ecranizarea celebrei povești marchează debutul cinematografic al Camilei Cabello. Din distribuția acestui musical mai fac parte Billy Porter, Idina Menzel, James Corden și Pierce Brosnan. În rolul prințului Robert se află actorul britanic Nicholas Galitzine. "Cinderella" va fi disponibil începând cu 3 septembrie pe Amazon Prime.

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home" a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 a apărut piesa "Havana", care a depășit pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.