Shawn Mendes, Tainy - Summer Of Love

"Summer Of Love" este produsă de Tainy și NEON16, fiind acompaniată de un videoclip filmat în Mallorca. Clipul este regizat de Matty Peacock, care a mai colaborat cu Shawn Mendes pentru videoclipul piesei "Wonder", dar și cu alți artiști ca Selena Gomez, Billie Eilish sau Khalid.

"Sper că acest cântec îi va face pe oameni să se simtă liberi, liberi de greutatea vieții, chiar dacă doar pentru o clipă. Inspirația a fost de a avea câteva luni libere pentru a avea o vară adevărată cu oamenii pe care îi iubesc. Partea mea preferată despre crearea acestuia a fost să am ocazia de a lucra în studio cu Tainy. A fost o experiență specială, deoarece este un producător incredibil", a declarat Shawn Mendes.

Anul trecut, Shawn Mendes a ajuns pe locul 1 pe Billboard Top 200 cu al patrulea album de studio - "Wonder". În 2019, muzicianul a fost nominalizat la Grammy la categoria "Cel mai bun show de duo pop / grup" pentru "Señorita", piesă lansată alături de Camila Cabello. Shawn are aproape 60 de miliarde de ascultări și 10,5 miliarde de vizionări. În 2017 și 2018 a ocupat locul "21 Under 21" al topului Billboard și a fost prezent in Forbes "30 Under 30".

A debutat în 2013 datorită cover-urilor publicate pe aplicația de video-sharing Vine. A atras atenția reprezentanților unei mari case de discuri, lansând inițial un EP, în 2014 și albumul de debut, "Handwritten", în 2015. "Stitches", una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului-fenomen pop-rock, a ajuns în top 10 în Statele Unite și Canada și pe primul loc în Marea Britanie.

Conducând un nou val de muzică latină de peste un deceniu, Tainy este creierul din spatele celor mai apreciate hit-uri ale muzicii. Tainy a produs piese pentru nenumărați artiști ca Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Rosalia, Lauren Jauregui, Zion & Lennox, Anuel, Ozuna, Don Omar, Wisin & Yandel, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Jhay Cortez.