Camila Cabello e "Cenușăreasa" într-un nou musical - TRAILER

Pe valul melanocoliei ce a readus muzica disco în tendințe urcă, de ceva timp, și musical-urile, care au redevenit populare după succesul unor producții ca "Mamma Mia!" (1 și 2) și "La La Land". "Cinderella", în traducere "Cenușăreasa", este o poveste ce a mai fost relatată în trecut, însă apetența publicului pentru filme romantice cu final fericit este bineștiută, iar pe un fundal pandemic ea își găsește locul negreșit.

Pentru Camila Cabello, experiența de a juca rolul principal în această peliculă a fost extraordinară, artista arătându-și încântarea într-un mesaj publicat pe Facebook.

"Aceasta a fost una dintre cele mai magice experiențe ale vieții mele. De abia aștept să vedeți filmul. Va apărea pe Amazon Prime Video pe 3 septembrie", a anunțat Camila extrem de entuziasmată de această producție în regia lui Kay Cannon.

Din distribuția acestui musical fac parte și Billy Porter, Idina Menzel, James Corden și Pierce Brosnan. În rolul prințului Robert se află actorul britanic Nicholas Galitzine, pe care îl putem vedea și în serialul "Chambers", de pe Netflix.

VIDEO Trailer: "Cenușăreasa" / "Cinderella"

"Cenușăreasa" a fost ecranizată de-a lungul anilor în mai multe versiuni. Una dintre cele mai cunoscute este animația realizată de Disney, apărută în 1950. Bine primite de către public au fost și versiunile din 1997 - cu Brandy și Whitney Houston în distribuție - și 2015, cu Lily James în rol principal. Cea mai recentă ecranizare a primit o nominalizare la Oscar, filmul având încasări de peste 540 de milioane de dolari.

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home" a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 a apărut piesa "Havana", care a depășit pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.