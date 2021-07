Camila Cabello - Don't Go Yet

Compusă de Camila Cabello împreună cu Ricky Reed, Scott Harris și Mike Sabath, "Don't Go Yet" este o piesă plină de energie, în care se simt influențele latino. Ritmul antrenant al melodiei este scos în evidență de un videoclip la fel de energic. Regizat de Philippa Price și Pilar Zeta, materialul video prezintă imagini în care Camila ia masa și dansează cu o serie de personaje - prieteni și membri ai familiei.

Piesa "Don't Go Yet" este inspirată de tot ce reprezintă familia, fie că este vorba de rude de sânge sau de prieteni - familia pe care ne-o alegem. Cântăreața a declarat că perioadele de izolare din cauza pandemiei au făcut-o să petreacă mai mult timp cu cei dragi. Astfel, a luat naștere piesa în discuție, dar și viitorul album, "Familia". Data de lansare a discului nu a fost încă anunțată.

"Întregul album a fost inspirat de două lucruri: familie și mâncare. Rudele de sânge, dar și rudele pe care ți le alegi. Cu cine vrei să împarți pâinea. Alături de cine vrei să stai la masă, să beți vin și să dansați în sufragerie. Pentru mine, acestea sunt momentele pentru care mă bucur că sunt în viață, acele momente de bucurie colectivă, adevărată vulnerabilitate și conexiune cu alți oameni. Momentele în care mâncarea pe care ați gătit-o împreună vă hrănește sufletul, la fel și râsul, conversația și intimitatea emoțională", a scris Camila pe pagina sa de Instagram.

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home" a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 a apărut piesa "Havana", care a depășit pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.