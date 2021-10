Mult aşteptatul documentar despre The Beatles, "Get Back" primeşte un trailer

Peter Jackson, regizorul legendarei trilogii "The Lord of the Rings" ne oferă o privire în culisele procesului creativ al trupei The Beatles. Asistăm la plecarea temporară a lui George Harrison, vedem momente de magie în studio, glume între cei 4 muzicieni şi avem parte şi de interviuri exclusive şi momente rare din concerte. Publicul este transportat la sesiunile de înregistrări ale formaţiei într-un moment pivotal în istoria muzicii.

Jackson a avut de vizionat şi selectat o arhivă uriaşă de clipuri, petrecând ultimii 3 ani restaurând şi editând acel footage. Rezultatul este un documentar impresionant de 6 ore, împărţită în 3 episoade a câte 2 ore. Se vor vedea exclusiv pe Disney+, pe 25, 26 şi 27 noiembrie 2021.

Pentru a ajunge la aceste 6 ore din "Get Back" au fost prelucrate inclusiv 60 de ore de filmări nemaivăzute până acum de către public din ianuarie 1969 (filmate de Michael Lindsay-Hogg). În plus au fost preluate şi 150 de ore de audio nemauzit până acum, toate restaurate la o calitate demnă de anul 2021. Regizorul trilogiei LOTR este prima persoană din ultimii 50 de ani care a avut acces la această arhivă privată de filmări.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison sunt văzuţi planificând primul show live după 2 ani de pauză. Îi vedem repetând 14 piese noi, pe care le concepuseră pentru un album live. Un moment cheie al producţiei este ultima reprezentaţie live a trupei, concertul de pe acoperişul Savile Row din Londra, înainte de schisma din 1970. Peter Jackson nu e străin de prelucrarea unor arhive şi restaurarea lor, transformând filmări alb-negru din Primul Război Mondial în opera color "They Shall Not Grow Old".

Pe 12 octombrie a fost lansată cartea "The Beatles: Get Back", disponibilă în limba engleză şi în 9 limbi internaţionale. Aceasta este prima carte de sine stătătoare publicată de The Beatles de la best seller-ul internaţional "The Beatles Anthology",

Recent Sir Paul McCartney a făcut valuri declarând că vinovatul real pentru destrămarea The Beatles a fost John Lennon şi nu el, care îşi asumase acest rol negativ decenii întregi.