Regizorul Peter Jackson a remasterizat "The Lord of the Rings" în rezoluție 4K

Jackson a revizuit atât "The Lord of the Rings", cât și trilogia "The Hobbit". Potrivit regizorului, cele șase filme nu aveau o consistență vizuală și câteva îmbunătățiri erau necesare.

Peter Jackson, omul care a transformat cărțile lui J.R.R. Tolkien în lungmetraje iubite de milioane de fani, a ajuns la concluzia că filmele sale mai au nevoie de retușuri. Regizorul a remasterizat toate cele șase filme în rezoluție 4K Ultra HD și a utilizat tehnologia de compresie audio Dolby pentru a îmbunătăți sunetul.

Este greu de crezut că erau necesare aceste retușuri, având în vedere că filmele au câștigat în mod repetat premii Oscar pentru cinematografie, efecte vizuale, machiaj și multe altele. Totuși, având în vedere că adaptările cărților "Lord of the Rings" și-au lăsat, de-a lungul anilor, amprenta în cinematografie, iar tehnologia face ușor de realizat astfel de ajustări vizuale, decizia lui Jackson de a face aceste modificări are sens.

Jackson a dezvăluit că el și o echipă de experți au "lucrat" la culorile tuturor celor șase filme pentru a face paletele coloristice ale peisajelor să pară mai asemănătoare. Această acțiune a fost destul de dificilă, având în vedere diferența de 10 ani dintre cele două trilogii.

"A fost interesant să mă întorc și să revăd aceste filme, pentru că mi-am dat seama cât de inconsistente erau, și asta se datorează într-adevăr modului în care trilogia <<Lord of the Rings>> a început să fie filmată cu aproximativ 20 de ani în urmă. <<The Lord of the Rings>> a fost filmată în format de 35 mm. Sincronizarea culorilor a fost realizată într-un mod foto-mecanic învechit pentru primul film. Apoi am trecut la sincronizarea digitală a culorii pentru următoarele două. A fi capabil să modifici individual culorile este genul de lucruru pe care pur și simplu nu l-am fi putut face acum 20 de ani, așa că este distractiv să ne <<jucăm>> cu asta acum", a declarat Peter Jackson.

La sfârșitul lunii mai, distribuția "The Lord of the Rings" s-a reunit într-un livestream pe YouTube. Elijah Wood (Frodo), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin), Orlando Bloom (Legolas) și chiar Ian McKellen (Gandalf) s-au numărat printre participanți.