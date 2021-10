Paul McCartney explică despărţirea Beatles şi spune cine a fost de vină

Sir Paul McCartney a preluat vina asupra sa pentru destrămarea legendarului grup timp de câteva decenii. Ce e drept o dovadă puternică era comunicatul de presă asociat albumului său solo lansat în 1970. Atunci McCartney a dezvăluit că "se afla într-o pauză de la Beatles". Pe atunci Sir Paul declara că nu "vedea o perioadă de timp când Lennon-McCartney ar putea deveni un parteneriat activ de compozitori".

Într-un nou interviu acordat către BBC, Paul McCartney a recunoscut că schisma formaţiei a fost provocată de John Lennon de fapt. Iată citatul exact:

Nu eu am iniţiat despărţirea. Era Johnny al nostru. Nu sunt eu persoana care a început totul. Oh nu, nu, nu. John a intrat în cameră într-o zi şi a spus "părăsesc Beatles". Apoi a spus "e incitant, e ca un divorţ". Şi noi am tras ponoasele. Ideea era că John îşi făcea o nouă viaţă cu Yoko şi dorea... să stea în pat o săptămână în Amsterdam în pace. Nu poţi să ai argumente contra acestui lucru. A fost poate cea mai dificilă perioadă din viaţa mea. Era trupa mea, slujba mea, viaţa mea. Doream să continui, credeam că facem o treabă bună - "Abbey Road", "Let It Be", nu e rău şi am crezut că vom continua.

În acelaşi interviu McCartney a recunoscut şi că trupa ar fi continuat să scoată muzică dacă Lennon nu ar fi renunţat. Aflăm şi că despărţirea a fost alimentată de managerul nou al grupului de atunci, Allen Klein, care declarase că are nevoie de timp să facă aranjamente legate de business. Astfel, artiştii au fost nevoiţi să se prefacă timp de câţiva luni că încă erau o trupă.

Până la urma Macca a dat în judecată restul trupei, solicitând dizolvarea relaţiei contractuale pentru a ţine drepturile asupra muzicii departe de Klein. Ringo şi George i-au mulţumit ani mai târziu pentru acest proces şi decizia inspirată. Interviul integral va putea fi ascultat pe BBC Radio 4 în cadrul seriei "This Cultural Life", transmis pe 23 octombrie. În 2021 Sir Paul a lansat alături de Beck piesa "Find My Way", după debutul lui "Slidin'" la început de an.