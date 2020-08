Paul McCartney a dat în judecată The Beatles pentru a salva muzica trupei

Paul McCartney a clarificat una dintre cele mai mari "neînțelegeri" privind destrămarea trupei The Beatles. În 1970, când părăsea trupa și o dădea în judecată, nu o făcea din ranchiună, ci pentru a salva muzica formației. Întreaga poveste a fost destăinuită chiar de McCartney însuși, într-un recent interviu acordat revistei GQ.

"A trebuit să fac asta [să dau trupa în judecată], cred că lumea s-a gândit atunci că eu am fost cel care a destrămat The Beatles și nemernicul care și-a dat în judecată camarazii ", s-a confesat muzicianul.

Totul a pornit de la schimbarea managerului trupei. În 1969, după moartea lui Brian Epstein, Allen Klein a preluat cârma, punând mâna pe drepturile de autor și publicare ale întregului repertoriu The Beatles. Pentru a-l împiedica să păstreze aceste drepturi, Paul McCartney a fost sfătuit să-și dea în judecată propria formație.

"Singurul mod prin care puteam salva The Beatles și Apple - și să lansez Get Back by Peter Jackson, care ne-a permis să lansăm Anthology și toate remasterizările grozave după albumele Beatles - era să dau în judecată trupa.

Dacă nu aș fi făcut asta, toate drepturile i-ar fi aparținut lui Allen Klein. Singurul mod prin care puteam să ieșim din situația asta a fost făcând ceea ce am făcut. <<O să-l dau în judecată pe Allen Klein>>, am spus atunci, dar mi s-a spus că nu pot face asta, pentru că el nu fusese parte în contract. <<Trebuie să dai în judecată trupa The Beatles>>."