Julia Michaels a lansat un cover după piesa "Just One Look" a lui Doris Troy - AUDIO

Julia Michaels face echipă cu Campbell's, o companie americană de produse alimentare, pentru un nou proiect palpitant, mai precis lansarea "M'm! M'm! Records". După un studiu de caz condus de Campbell's, aceștia au descoperit că 73% dintre participanți ascultă muzică în timp ce gătesc, compania renumită pentru supele sale a bătut palma cu Universal Music Group pentru a lansa label-ul "M'm! M'm! Records".

"Sunt destul de nouă în arta gătitului și o modalitate prin care îmi place să mă relaxez și să mă distrez este să ascult muzică. Toată ideea din spatele acestui parteneriat este combinarea creativității gătitului cu muzica, și am avut oportunitatea să înregistrez un cover foarte antrenant al piesei <<Just One Look>> a lui Doris Troy", a declarat Julia Michaels.

Pentru fanii Juliei, obișnuiți cu muzica pop pe care aceasta o lansează, poate veni ca o surpriză această piesă clasică R&B din 1963. De aceea, artista a explicat:

"Am descoperit că atunci când gătesc, sunt foarte inspirată când ascult muzică din anii '50 sau '60. Are ceva aparte. Cred că este un lucru nostalgic pentru mine. Când mă gândesc la toate acele lucruri, devin nostalgică, ceea ce reprezintă și Campbell's pentru mine, este nostalgic. Mama mea, când eram copil, obișnuia să-mi facă mereu o supă cu roșii și brânză, și a devenit mâncarea mea de confort când am mai crescut. Prin urmare, cred că gătitul este nostalgic pentru mine în general. Așa că, cum poți găti cel mai bine lucruri care îți trezesc nostalgia decât dacă asculți muzică nostalgică?"

Julia Michaels a avut grijă să-și adauge amprenta la piesa clasică, ducând-o într-o zonă mai energică, pentru a se potrivi mai bine cu personalitatea sa. Mai mult, față de platformele tradiționale de streaming, versiunea Juliei a piesei "Just One Look" poate fi ascultată și prin scanarea codului QR care se găsește pe conservele roșii și albe de la Campbell's.

AUDIO: Julia Michaels - Just One Look