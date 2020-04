Pink a fost depistată pozitiv cu Coronavirus; Artista donează 1 milion de dolari pentru combaterea pandemiei

Cântăreaţa Pink este cel mai nou nume celebru care apare pe lista celor infectaţi cu Coronavirus. Artista a dezvăluit că a fost testată pozitiv cu Covid-19 cu 2 săptămâni în urmă şi că a petrecut ultimele zile în izolare. Se pare că şi fiul său a primit acelaşi diagnostic. Avem detalii despre situaţie în articol.

Pink a anunţat în social media pe 4 aprilie că în urmă cu 2 săptămâni a început să aibă simptome specifice Covid-19. Fiul său Jameson avea simptome similare, iar testele au arătat că ambii erau bolnavi. Familia artistei a stat acasă în auto izolare, iar cu câteva zile în urmă testele noi au arătat că boala a dispărut. Pink le recomandă fanilor să stea acasă şi a anunţat că va dona 1 milion de dolari pentru lupta contra pandemiei. Muziciana a solicitat şi ca Guvernul american să facă testele Covid-19 mai accesibile pentru toată lumea.

Iată mesajul complet al câştigătoarei a 3 premii Grammy:

Cu 2 săptămâni în urmă fiul meu de 3 ani, Jameson alături de mine prezentam simptone de Covid-19. Din fericire medicul de familie avea acces la teste şi rezultatele au fost pozitive. Familia mea era deja în izolare acasă şi a continuat acest lucru pe durata ultimelor 2 săptămâni, la instrucţiunile doctorului. Cu câteva zile în urmă am fost testaţi din nou şi rezultatele sunt acum negative. Este un eşec şi un travesti al Guvernului nostru faptul că nu se face testarea mai accesibilă publicului. Boala este gravă şi reală. Oamenii trebuie să ştie că boala îi afectează în egală măsură pe tineri şi bătrâni, sănătoşi şi nesănătoşi, bogaţi sau săraci şi că trebuie să facem testarea gratuită şi mai accesibilă pentru a îi proteja pe copii, familiile noastre, prietenii şi comunităţile. Într-un efort de a susţine medicii care se luptă în prima linie în fiecare zi, voi dona 500.000 de dolari la Temple University Hospital Emergency Fund din Philadelphia în onoarea mamei mele, Judy Moore. Ea a lucrat acolo timp de 18 ani la secţiunea Cardiomiopatie şi Transplant. Voi mai dona încă 500.000 de dolari pentru Primăria Oraşului Los Angeles, Fondul Dedicat pentru Criza Covid-19. Va mulţumesc vouă, tuturor profesioniştilor din domeniul medical şi tuturor celor din lume care munciţi din greu pentru a îi apăra pe cei iubiţi. Sunteţi eroii noştri! Următoarele 2 săptămâni sunt vitale. Vă rog staţi acasă. Vă rog! Staţi acasă!

Cântăreaţa se alătură unei liste de celebrităţi testate pozitiv cu Covid-19 care îl include pe clăparul Bon Jovi, dar şi Idris Elba, Olga Kurylenko, Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson. Placido Domingo a fost la rândul său testat pozitiv, dar şi actorul din "Game of Thrones", Kristofer Hivju. În ultima săptămână a încetat din viaţa din cauza bolii şi Alan Merrill, compozitorul hitului "I Love Rock 'N Roll".

Pink a lansat cel mai nou album al său în 2019, "Hurts 2B Human", de pe care am putut asculta single-urile "Walk Me Home", "Can We Pretend", "Hurts 2B Human" şi "Love Me Anyway".