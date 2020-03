Placido Domingo a fost diagnosticat cu coronavirus

Placido Domingo a precizat că a decis să facă testul după ce a prezentat simptome de febră şi tuse. Când a aflat rezultatul, cântărețul a considerat că este datoria sa morală să facă publică informația.

"Cred că este datoria mea morală să vă anunţ că am fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu şi familia mea suntem în autoizolare, atât timp cât va fi necesar din punct de vedere medical. În prezent suntem bine cu toţii, însă eu am avut simptome de febră şi tuse şi am decis să fiu testat, iar rezultatul a fost pozitiv", a spus Placido Domingo.