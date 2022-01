Gala Premiilor Grammy 2022 este amânată pe termen nedefinit

Costi Ioniță este unul dintre compozitorii și producătorii albumului "10", al artistei jamaicane Spice, material ce a fost inclus, anul acesta, pe lista nominalizărilor la Grammy, în categoria Best Reggae Album (Cel mai bun album reggae). Piesa pe care artistul român și-a pus amprenta se numește "Go Down Deh" și este lansată de Spice, pe numele real Grace Hamilton, în colaborare cu Shaggy și Sean Paul. Costi Ioniță este menționat la compozitori, alături de Grace Hamilton, Orville Burrell, Shane Hoosong și Sean Paul, regăsindu-se și pe lista producătorilor, alături de Shaggy.

"L-am cunoscut pe Shaggy în urmă cu câțiva ani, iar acum este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei de pe piața muzicală internațională. El m-a adus la Ranch Studio, în New York, iar aici am cunoscut-o pe Spice. Am pus niște beat-uri, după care am început să ne jucăm cu ritmul. Le-a plăcut vibe-ul și energia și așa a luat naștere "Go Down Deh"", a povestit Costi Ioniță pentru DancehallMag.

Videoclipul piesei "Go Down Deh" a fost lansat în luna mai, numele lui Costi Ioniță apărând și în descrierea de pe YouTube.

Încântat de performanța sa, Costi Ioniță, aflat în prezent în State, a transmis un mesaj de mulțumire celor care l-au susținut și continuă să fie alături de el. Artistul se declară fericit și mândru că este român, menționând că rămâne fidel intenției sale de a-și reprezenta țara cu succes.

Costi Ioniță: "Oriunde m-aș afla în această lume, vă reprezint cu drag, vă reprezint cu succes, și vă fac să fiți mândri că sunteți români"

"Sunt deosebit de fericit, pentru că tocmai am aflat că am fost, pentru a doua oară, nominalizat la Premiile Grammy - Premiile Academiei Americane de Muzică. Cred că este o performanță și nu știu câți români se pot lăuda cu acest lucru, dar pot să vă spun că sunt tare fericit, sunt tare bucuros. Eu acum mă aflu pe teritoriul Statelor Unite, mă întâlnesc și colaborez cu mulți artiști de aici. Trebuie să știți că peste tot, oriunde m-aș afla în această lume, vă reprezint cu drag, vă reprezint cu succes, și vă fac să fiți mândri că sunteți români. Eu sunt mândru că sunt român, știu din ce neam fac parte, știu ce gene am în mine și din ce strămoși ne tragem cu toții. De aceea, să știți că mâine voi lansa și un proiect special, care să ne aducă aminte și să ne facă să ne reconectăm la valorile acestui neam extraordinar: poporul român Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere tuturor!", a transmis Costi Ioniță pe Facebook.

Nominalizările la Premiile Grammy 2022 au fost anunțate pe 23 noiembrie. Găsiți aici lista completă a nominalizărilor.