"Hurts 2B Human" este o baladă pop compusă de Pink împreună cu Teddy Geiger, Scott Harris, Anna-Catherine Hartley și Alexander "Xplicit" Izquierdo. Partea instrumentală este compusă din ritmuri EDM și acorduri de chitară. Versurile vorbesc despre aspecte dureroase prin care noi, toți oamenii, trecem și despre eforturile depuse ca să le putem depăși. Totodată, Pink prezintă și importanța relațiilor interumane, legături care ne ajută să trecem mai ușor peste probleme.

Anterior acestui track, Pink a mai lansat piesele "Walk me Home" și "Can We Pretend" (ft. Cash Cash). Acestea se regăsesc pe noul material discografic ce urmează să fie lansat pe 26 aprilie. Discul vine la doar doi ani de la apariția LP-ului "Beautiful Trauma", care a urcat pe prima poziție în topul american Billboard. În prezent, artista încă se află în turneul "Beautiful Trauma", care se va încheia pe 21 mai la New York.

Pink are în discografie 7 albume de studio și un disc Greatest Hits. După mai bine de 20 de ani de carieră și peste 40 de milioane de albume vândute la nivel internațional, Pink a fost recent onorată și de către Hollywood Walk of Fame. Artista a primit anul acesta o stea pe faimosul bulevard din Hollywood, alăturându-se astfel unei lungi liste de celebrități, ce le cuprinde și pe colegele ei de generație, Christina Aguilera și Britney Spears.

Khalid, aka Donnel Robinson, a ajuns în atenția publicului odată cu lansarea single-ului de debut "Location", ce a urcat până pe poziția a 16-a în topul Billboard Hot 100. Albumul său de debut, "American Teen", a apărut în octombrie 2017 și a fost dublu certificat cu platină pentru vânzări ce au depășit două milioane de exemplare. Pentru acest disc, Khalid a primit o nominalizare la Grammy, în categoria Cel mai bun album urban contemporan, în vreme ce single-ul "Location" a fost nominalizat pentru Cea mai bună piesă R&B.

Anul acesta, Khalid a revenit cu cel de-al doilea material de studio, "Free Spirit". Promovarea LP-ului a început cu piesa "Talk", single-ul titular fiind lansat împreună cu un videoclip intim.