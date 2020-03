Compozitorul hitului "I Love Rock 'N Roll" a murit din cauza COVID-19

Virusul COVID-19 a provocat moartea compozitorului piesei "I Love Rock 'N Roll", Alan Merrill. În vârstă de 69 de ani, acesta s-a stins din viață duminică, la New York, informația fiind confirmată de către fiica lui, Laura Merrill, printr-un mesaj pe Facebook.

Alan Merrill a fost un vocalist, compozitor, chitarist, actor și model american. S-a născut în New York, într-o familie de artiști de muzică jazz. În 1974 a pus bazele trupei Arrows, alături de care a înregistrat un an mai târziu prima versiune a cunoscutei piese "I Love Rock 'N Roll". Melodia a ajuns hit în 1981, în interpretarea lui Joan Jett și a trupei sale, THE BLACKHEARTS. În 2002, piesa a fost înregistrată și de către Britney Spears, însă a avut un succes moderat.

Într-un interviu pentru Songfacts, oferit de Alan Merrill în 2009, acesta povestea că s-a simțit inspirat să compună piesa "I Love Rock 'N Roll" după ce a auzit o melodie a trupei The Rolling Stones.

"Piesa aceea a fost o reacție impulsivă la melodia "It's Only Rock 'N' Roll" a trupei The Rolling Stones. Îmi amintesc că am urmărit-o la Top Of The Pops. Mă întâlnisem cu Mick Jagger de câteva ori și știam că își petrece timpul cu Prince Rupert Lowenstein și oameni de genul ăsta - din lumea aristocrată. Am simțit că piesa "It's Only Rock 'N' Roll" ("E doar Rock 'N' Roll") era un fel de a-și cere scuze acelor prinți și prințese, acelor persoane sus-puse. Asta a fost interpretarea mea, ca om tânăr: Ok, I love rock and roll. ("Ok, eu iubesc Rock 'N' Roll-ul")."