Bill Withers, autorul hitului "Ain't No Sunshine", a murit la 81 de ani

Cântărețul american de muzică soul Bill Withers a murit la vârsta de 81 de ani. Informația a fost confirmată de familie într-o declarație acordată presei.

Bill Withers, compozitorul și interpretul unor piese de referință precum "Lean on Me", "Just The Two Of Us", "Lovely Day" și "Ain’t No Sunshine", a murit luni, 30 martie, în Los Angeles, în urma unor complicații apărute pe fondul unei boli cardiovasculare. Muzicianul avea 81 de ani.

"A dus o viață intimă, alături de familie și prieteni, dar muzica sa aparține lumii întregi"

Familia artistului a confirmat decesul câteva zile mai târziu, într-o declarație oferită pentru The Associated Press.

"Suntem devastați de pierderea iubitului și devotatului nostru soț și tată. Un om singuratic cu o inimă dornică să se conecteze la pulsul lumii în ansamblu, prin poezia și muzica sa le-a vorbit cu sinceritate oamenilor și a creat legături cu fiecare dintre noi. A dus o viață intimă, alături de familie și prieteni, dar muzica sa aparține lumii întregi. În aceste momente dificile, ne rugăm ca muzica sa să aducă alinare fanilor care au grijă în aceste momente de cei dragi", a transmis familia lui Bill Withers.

Câștigător a trei premii Grammy, Bill Withers și-a desfășurat activitatea muzicală în perioada 1970 - 1985, lansând în 15 ani 8 albume de studio. După 1985, muzicianul nu a mai lansat muzică nouă, pe piață apărând, însă, diverse materiale de tip Best Of. În 2009 a devenit subiectul unui film documentar intitulat "Still Bill", iar în 2015 a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, alături de Green Day, Lou Reed, Stevie Ray Vaughan și Joan Jett and the Blackhearts.

"Nu am considerat niciodată această numire ca pe un titlu. Cred că pur și simplu nu am simțit că cineva mi-ar datora asta. E frumos că s-a întâmplat. Cred că va trebui să-mi cumpăr un costum", declara Bill Withers înaintea ceremoniei de introducere în Rock An Roll Hall of Fame, surprins că urma să primească această distincție.

AUDIO: Bill Withers - "Ain't No Sunshine"

Câștigător al premiului Ivor Novello pentru compoziție, Bill Withers a fost apreciat atât de public, cât și de către colegii de breaslă.