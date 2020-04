Documentarul despre Slipknot "Unmasked All Out Life" este disponibil gratuit online

Slipknot a promis recent că va încerca să îşi onoreze toate concertele din 2020, deşi experţii OMS sunt pesimişti cu privire la evenimentele cu public din acest an. Până să aflăm cum rămâne cu acele concerte putem viziona noul documentar despre trupă, realizat de BBC. Îl puteţi vedea în articol.

Producţia BBC se numeşte "Slipknot Unmasked: All Out Life", iar documentarul este disponibil gratuit. Puteţi să îl priviţi mai jos, via YouTube. Materialul de o oră ne trece prin ascensiunea şi momentele de cumpănă ale celor 9 muzicieni. Iniţial producţia a fost disponibilă printr-un player proprietar dar şi pe BBC Four în Marea Britanie, dar acum a ajuns şi pe YouTube.

Include o reprezentaţie intimă a trupei la studiourile Maida Vale, interviuri în exclusivitate şi momente din culise. Sunt abordate momente precum decernări de premii Grammy, discuri de aur, dar şi probleme cu abuzul de substanţe. Un moment cheie a fost moartea basistului şi compozitorului Paul Gray sau plecarea lui Joey Jordison, toboşarul principal din formaţie. Cariera de 25 de ani a trupei din Iowa este acoperită de acest material, care nu ar fi stricat să fie puţin mai lung. Solistul Corey Taylor compară experienţa unei reprezentaţii live cu ceea a unui salt din avion cu sau fără paraşută, în ideea că nu poţi să prezici ce vei trăi pe scenă.

Slipknot a lansat în august 2019 albumul "We Are Not Your Kind", un material cu tentă experimentală, mai ales pe piese precum "Spiders", ce virează spre balade industriale cu solo-uri psihedelice. Marele hit al LP-ului este chiar primul single, "Unsainted", care împlineşte un an de la lansare în mai 2020. Slipknot ar trebui să concerteze în România pe 27 iulie la Romexpo, în ceea ce ar fi prima incursiune a trupei în ţara noastră. Reprezentaţiile trupei din vară sunt puse sub semnul îndoielii totuşi dacă mai continuă izolarea.

Pe solistul Corey Taylor l-am văzut cu celălalt proiect muzical al său la Arenele Romane în iunie 2018, pe ploaie torenţială. Slipknot a fost forţată recent să îşi anuleze festivalul Knotfest Japan, mutându-l în 2021. La eveniment mai participă şi Marilyn Manson, Suicide Silence, Anthrax, Babymetal şi Crossfaith.