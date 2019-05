Slipknot explică de ce a ales numele noului album "We Are Not Your Kind"

Slipknot a reuşit să depăşească barierele genului metal şi să obţină un număr impresionant de vizualizări pentru single-urile sale noi. A fost chiar în Trending la un moment dat, iar acum se pregăteşte de debutul unui nou LP, "We Are Not Your Kind". Trupa a dezvăluit motivul pentru care a ales acest nume de LP şi îl veţi afla în articol.

Al şaselea album va sosi pe 9 august şi a fost precedat de single-ul "Unsainted", lansat la mijlocul acestei luni. Solistul trupei, Corey Taylor şi toboşarul şi videograful principal Shawn "Clown" Crahan au explicat motivele numelui discului. Fanii au remarcat cu siguranţă faptul că "We are not your kind" este un vers repetat frenetic în single-ul "All Out Life", lansat de trupă anul trecut.

Multă vreme am crezut că "All Out Life" este de fapt primul single de pe noul album Slipknot, dar se pare că a fost o melodie de sine stătătoare. A fost un track inedit cu un clip misterios. Nu a inclus şi o prezentare a noilor măşti ale celor 9 artişti, ci un videoclip ceva mai abstract şi personaje în uniforme de închisoare.

Corey Taylor a vorbit cu publicaţia Kerrang! şi a descris astfel alegerea de nume de album:

Nu am crezut că va fi ceva mai mult decât un strigăt pe buzele tuturor la un concert. Era unul dintre acele lucruri pe care le-aş fi auzit ţipate de 50.000 de oameni din toţi rărunchii, cu pumnii în aer. Nu am crezut că era benign sau ceva de gen, m-am gândit la modul "ar fi ceva foarte cool", dar a început să capete un soi de viaţă proprie şi atunci am început să disec această propoziţie: We Are Not Your Kind. Am analizat percepţia sa.

Shawn Crahan a continuat:

Odată ce Corey ne-a arătat versurile şi am auzit acel vers din "All Out Life", am reacţionat cu remarca: "nimic nu va depăşi asta". Titlul defineşte întregul concept de album şi este cea mai bună reprezentare a tot ceea ce avem nevoie. A încerca să găseşti orice altceva ar fi forţat. Defineşte tot ce suntem.

"We Are Not Your Kind" include 14 piese şi a fost înregistrat la un studio din Los Angeles, cu producătorul Greg Fidelman. Tot el s-a ocupat de apreciatul album din 2004 "Vol. 3: (The Subliminal Verses)", dar şi ".5: The Gray Chapter" din 2014.