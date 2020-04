Ozzy Osbourne a lansat tricouri și măști faciale cu tematică COVID-19

Cel numit "Prințul Întunericului" a lansat un tricou cu mânecă lungă și o mască de față asortată, cu expresia "F*ck Coronavirus". Mai multe detalii în articol.

Articolele de îmbrăcăminte au ca artwork general imaginea unui liliac ce poartă o mască de protecție. Alegerea liliacului face trimitere la un incident de acum 38 de ani, când Ozzy Osbourne a mușcat un liliac viu.

Pe 20 ianuarie 1982, în timpul unui concert din Iowa, Ozzy Osbourne a văzut pe scenă un liliac nemișcat. Cântărețul a crezut că este o jucărie de plastic, l-a pus în gură, dar la un moment dat acesta a început să dea din aripi. Solistul s-a speriat, a încercat să-l scoată, dar liliacului i s-a rupt capul. Concertul a fost întrerupt, iar solistul dus de urgență la spital pentru a i se face un vaccin antirabic.

Pe lângă acest motiv, se mai adaugă și ideea potrivit căreia noul coronavirus ar fi fost transmis oamenilor de către lilieci.

Doar pentru următoarele trei zile, masca de față va fi gratuită odată cu achiziționarea tricoului, care se vinde cu 40 de dolari pe magazinul online al lui Ozzy Osbourne. Mărimile tricourilor variază de la S până la 3XL, iar comenzile vor fi livrate la mijlocul lunii mai. O descriere a măștii de față avertizează: "Aceste măști nu sunt de calitate medicală și nu sunt menite să ia locul măștilor N95".

Ozzy și-a anulat turneul din America de Nord din 2020 înainte de pandemie, deoarece încă se reface după căzătura suferită anul trecut, în timp ce se luptă și cu boala Parkinson. Fiica sa Kelly a declarat recent că legenda metalului a răspuns foarte bine la tratamentele cu celule stem. Cu toate acestea, el a trebuit să-și anuleze călătoria planificată în Elveția, unde spera să caute tratamente alternative suplimentare.

La începutul acestui an, Ozzy a lansat Ordinary Man. Acest disc vine după 10 ani de pauză pentru Prinţul Întunericului, ultimul său material discografic fiind "Scream" din 2010. Producătorul lui Post Malone, Andrew Watt l-a încurajat pe solistul Black Sabbath să înregistreze piese noi şi de aici a pornit totul. Alături de Ozzy s-au aflat în studio şi Duff McKagan, basistul Guns N' Roses, dar şi toboşarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Pe track-uri mai apare şi chitaristul Tom Morello de la Rage Against the Machine. Luna trecută, producătorul albumului, Andrew Watt, a dezvăluit că se luptă cu coronavirusul.