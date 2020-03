Green Day amână turneul din Asia din cauza coronavirus, ar putea amâna şi concertele din Europa

După Halsey şi BTS, acum şi Green Day şi-a amânat concertele pe care le avea în Asia, din cauza epidemiei de coronavirus. Există posibilitatea ca trupa americană să îşi amâne şi câteva dintre concertele din Europa din cauza răspândirii bolii. Avem detalii în articol.

Anunţul legat de amânarea concertelor Green Day a venit pe paginile social media ale trupei, care a confirmat că nu va participa la evenimentele programate în martie în Asia. Green Day promite că show-urile vor fi reprogramate, iar fanii ar trebui să îşi păstreze biletele pentru o dată ulterioară. Trio-ul american a lansat recent albumul cu numărul 13, "Father of All Motherf*ckers" şi are un turneu european programat pentru lunile mai şi iunie. Şi acesta este pus sub semnul întrebării din cauza epidemidei de coronavirus.

Grupul avea opriri programate în Moscova, Helsinki, Stockholm, Berlin şi Londra, urmând a încheia totul în Dublin în iunie. În deschidere ar fi trebuit să cânte Weezer, Fall Out Boy şi Manic Street Preachers, care vor avea la rândul lor concertele amânate.

Green Day şi-a promovat cel mai nou album prin lansări de single-uri precum "Meet Me On the Roof", "Oh Yeah!", "Fire, Ready, Aim" şi "Father of All Motherf*ckers". "Meet Me on the Roof" a primit un videoclip special în care joacă actorul din serialul "Stranger Things" Gaten Matarazzo.

Halsey şi-a amânat la rândul său concertul pe trebuia să îl susţină în Zurich la începutul lunii martie, mai precis pe 2 martie la Samsung Hall. BTS, cea mai celebră trupa K-Pop din lume şi-a anulat mai multe concerte din Coreea de Sud, unde se raportează sute de noi cazuri de coronavirus zilnic. E vorba despre show-urile din cadrul turneului Map of the Soul, de pe 11, 12, 18 şi 19 aprilie. Se discută şi despre punerea în pericol a EURO 2020, dar şi a Jocurilor Olimpice de Vară din 2020.

Deja au fost anulate evenimente importante pentru Mobile World Congress 2020, GDC 2020 sau Salonul Auto de la Geneva, dar şi multiple meciuri de fotbal din campionatul Italiei şi al altor ţări afectate de coronavirus. Facebook şi-a anulat conferinţa F8 pentru dezvoltatori, iar premiera filmului "James Bond No Time To Die" din Beijing a fost la rândul său anulată, alături de turneul promoţional.