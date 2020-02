Gaten Matarazzo, simpaticul personaj Dustin din "Stranger Things" este protagonistul noului videoclip Green Day. Tânărul apare ca un licean tipic, care s-a îndrăgostit de o colegă şi vrea să organizeze un concert spontan Green Day pe acoperişul liceului. Îi strecoară un fluturaş cu concertul şi fetei şi reprezentaţia chiar are loc. Solistul Billie Joe Armstrong pare un soi de Elvis reinventat pentru anul 2020, într-o jachetă roşie şi cu aerul unui trubadur romantic.

Dar Gaten nu se opreşte aici! Face chiar şi o cascadorie pentru a o impresiona pe fata care îi place, urcându-se pe o motocicletă şi pregătindu-se să sară de pe o rampă periculoasă. Din păcate i se blochează motorul, dar tânărul ajunge să îl cunoască pe Billie Joe, care îi împrumută Harley-ul său. Până la finalul serii protagonistul ajunge şi cascador şi cel mai cool băiat din şcoală, sărutat de aleasa sa. "Meet Me on the Roof" este cel mai nou single de pe albumul "Father of All Motherf*ckers", lansat pe 7 februarie.

De pe acest disc am mai putut asculta piesele "Oh Yeah!", dar şi "Fire, Ready, Aim" şi piesa titulară, "Father of All...". Noul LP duce discografia Green Day la 13 albume şi a debutat prin Reprise/Warner Records. Recent solistul Billie Joe a surprins pe toată lumea când a declarat că piesele de pe album nu sunt despre Trump ci despre... dans. Este o creaţie pop-punk relativ scurtă, la doar 10 piese şi un total de 26 de minute. Inspiraţia sa vine din jam session-uri şi playlisturi pe care Billie Joe le selecta pentru diferite cluburi şi servicii de streaming.

"Father of All" e diferit de ultimul release, "Revolution Radio", fiind mai sincer, concis şi primind influenţe din anii '70 şi '80. Green Day a trecut prin câteva metamorfoze în carieră, de la punk rock-ul anilor '90, până la excelentul album concept "American Idiot" din 2004, care a ajuns şi musical pe Broadway. Trio-ul a explorat de această dată şi influenţe blues-rock, soul, Motown şi chiar glam rock, nemaiauzite până acum pe un material al formaţiei. Pe "Oh Yeah!" am auzit chiar şi un sample din Joan Jett.