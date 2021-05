Noua piesă "Pollyanna" sosește la doar câteva săptămâni de la primul show live susținut de trupă după o pauză de aproape un an. Green Day a partipat la spectacolul anual NFL Honors, unde și-au bucurat fanii cu un recital de trei melodii.

Trupa ar fi trebuit, de asemenea, să susțină vara aceasta "Hella Mega Tour", alături de Fall Out Boy și Weezer, dar segmentul european a fost amânat din cauza pandemiei de Covid-19, ulterior fiind reprogramat pe anul viitor și segmentul din SUA.

Fanii Green Day au, însă, și motive de bucurie. Vocalistul Billie Joe Armstrong a dezvăluit recent că a compus foarte multe piese în ultimele luni.

"Nu știm dacă o să lansăm un album întreg, un EP, sau doar o piesă, avem la dispoziție mai multe opțiuni. E vorba despre a găsi momentul potrivit pentru ceea ce va urma. Asta e frumusețea industriei actuale, poți lansa muzică oricum, oricând. Nu trebuie să aștepți să-ți spună cineva când e momentul oportun", a declarat vocalistul Green Day pentru NME.

Cel mai recent album Green Day, "Father of All Motherf*ckers", a fost lansat anul trecut, în luna februarie. Discul a debutat pe poziția a 4-a în topul american US Billboard 200, incluzând single-urile "Father of All..." și "Oh Yeah!".