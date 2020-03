A fost desemnată melodia României la Eurovision 2020

"Alcohol You" este melodia României pentru Eurovision 2020. Piesa a fost compusă și produsă de Viky Red, special pentru vocea lui Roxen, reprezentanta țării noastre în concursul de la Rotterdam.

Selecția Națională pentru Eurovision s-a încheiat în seara de 1 martie 2020 cu aflarea piesei pe care Roxen o va interpreta pe 12 mai, în prima semifinală Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam. Melodia "Alcohol you" a fost desemnată prin medierea votului publicului cu cel al juriului format din: Alin Oprea, Luminiţa Anghel, Andrei Tudor, Crina Mardare și Edward Sanda.

Clasamentul juraților:

Alcohol you - 5 puncte Storm - 3 puncte Colors - 2 puncte Cherry Red - 1 punct Beautiful Disaster - 0 puncte

"Am avut foarte mari emoții când am urcat pe scenă. Am simțit energia și susținerea voastră, mă gândeam ce putea fi așa de rău...", declara Roxen înaintea aflării rezultatelor.

Imediat după anunțul oficial, cântăreața a mărturisit că aceasta era melodia ei preferată. "Alcohol you" era favorita Selecției Naționale încă de la prezentarea celor 5 propuneri finaliste, fapt indicat și de sondajul InfoMusic. Roxen le-a mulțumit celor două fete care o acompaniază în backing vocals: Maria și Sasha.

Ascultă Roxen - "Alcohol you"

Piesa "Alcohol You" a fost compusă și produsă de Viky Red, un producător tânăr și foarte talentat, care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI și Alina Eremia. Totodată, el este responsabil pentru producția piesei „Ce-ți cântă dragostea”.

"Roxen este extrem de talentată și e o bucurie să lucrezi cu ea. Pune suflet în tot ceea ce face și simte fiecare vers și linie ale pieselor pe care le cântă", a spus Viky Red.

Versurile melodiei "Alcohol You" au fost scrise de Ionuț Armas și Breyan Isaac. Breyan Isaac este cântăreț, compozitor, producător și pianist american. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu artiști precum David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Charlie Puth, G-Eazy, Waka Flocka Flame, Lecrae. A câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae, pentru contribuția sa la piesa “Stony Hill”, a lui Damian Marley.

"Alcohol You are foarte multe emoții și sentimente, trebuia să fac parte din această compoziție. Sentimentul din spatele piesei este dat de nostalgie, iar eu rezonez cu acesta. Roxen transmite extraordinar această piesă și emoția din ea", a declarat Breyan.

Evenimentul televizat s-a desfășurat la Sala Sporturilor din Buzău și a cuprins mai multe micro-recitaluri pe lângă cele 5 interpretări ale lui Roxen. Pe lângă cei doi prezentatori, Elena Gheorghe și Connect-R, care au cântat în două pauze, buzoienii au ascultat-o pe Loreen, câștigătoarea Eurovision 2012 cu hit-ul "Euphoria". Trei concurenți internaționali ce vor merge la Eurovision 2020 au cântat la Buzău: Ulrikke, reprezentanta Norvegiei, Sandro, din partea Ciprului și Natalia Gordienko - reprezentanta Moldovei.

Originară din Buzău, Dora Gaitanovici a interpretat un interesant colaj de piese din istoricul participărilor României la Eurovision.

Sala Sporturilor din Buzău a beneficiat de o scenă circulară cu un fundal din ecrane LED de aprox. 300 metri pătrați (conform organizatorilor). Vizualurile redate pe acest peretele LED au contribuit semnificativ la showurile reprezentate atât de Roxen, cât și de ceilalți invitați.

Melodia României va intra în concurs pe 12 mai, în prima semifinală Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam. Va concura mai întâi cu Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia, Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia și Ucraina.

Ce rezultate a obținut România la Eurovision de-a lungul timpului

Tradiția prezenței României la Eurovision a început în 1994, cu piesa "Dincolo De Nori" interpretată de Dan Bittman. A fost prima participare a țării noastre în Marea Finală, rezultatul fiind locul 21. De atunci s-au însumat 20 de participări. Cel mai bun rezultat obținut de țara noastră a fost locul al treilea, atins de două ori: în 2005 la Kiev prin Luminița Anghel și Sistem ("Let Me Try"), dar și în 2010 la Oslo prin Paula Seling și Ovi ("Playing With Fire"). O altă clasare în TOP 5 a avut loc în 2006, Mihai Trăistariu ajungând pe locul al 4-lea la Atena cu "Tornero".

Din 2010, piesele României n-au mai prins un loc în TOP 10 până în 2017, când Ilinca și Alex Florea au terminat pe 7 cu melodia "Yodel It!". În ultimii doi ani, România nu a mai reușit să treacă de semifinale (The Humans - "Goodbye" - 2018, Ester Poeny - "On a Sunday" - 2019).