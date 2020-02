Ozzy Osbourne a lansat un nou album pe 21 februarie, după 10 ani de pauză, iar evenimentul a fost sărbătorit cu o apariţie specială. Jason Momoa, starul din "Aquaman" şi "Game of Thrones" s-a transformat în Ozzy într-un clip promoţional pentru un single de pe album, "Scary Little Green Men". Vă invităm să vedeţi ce a ieşit în articol.

Nu mulţi ştiu că Jason Momoa e fan heavy metal în viaţa reală şi poate fi găsit în public la cele mai mari concerte rock. Astfel, actorul a acceptat imediat invitaţia lui Ozzy Osbourne pentru a îl juca într-un trailer pentru noul album, "Ordinary Man". A fost aleasă piesa "Scary Little Green Men", poate cea mai complexă de pe LP, pentru că are şi un solo inedit şi o porţiune ce sună a rock progresiv. Acesta este doar un trailer pentru album, dar ar putea evolua într-un videoclip complet pentru piesă.

Pe parcursul a 60 de secunde îl vedem pe Momoa plin de lanţuri, cu o mantie imensă şi un sceptru în mână. Îşi dezvăluie faţa, machiajul şi pletele la mijlocul clipului şi începe să facă toate mişcările scenice ale lu Ozzy. Cireaşa de pe tort este când mimează muşcarea unui cap de liliac la final. În interviurile promoţionale pentru filmul "Aquaman", actorul declarase că a fost inspirat pentru a crea personajul principal din formaţii ca TOOL, Metallica şi Black Sabbath.

Şi personajul Conan a fost inspirat de Pantera, iar Aquaman e o combinaţie de TOOL cu "Kill 'Em All" de la Metallica. Momoa a fost şi una dintre celebrităţile aflate în public la ultimul concert Slayer din Los Angeles. Mai mult de atât a cochetat cu muzică rock, cântând piese Pantera cu Philip Anselmo şi luând lecţii vocale death metal.

Cel mai nou album solo al lui Ozzy se numeşte "Ordinary Man" şi include colaborări cu Elton John, Post Malone şi Travis Scott. În ianuarie 2020 Ozzy a dezvăluit că se luptă cu boala Parkinson, ceea ce l-a silit să îşi anuleze concertele din America de Nord. Artistul s-a aflat la Premiile Grammy 2020 alături de Sharon, pentru a prezenta un premiu. Muzicianul încă îşi revine după un an plin de probleme medicale, dar şi-a regăsit suflul şi inspiraţia după colaborarea cu Post Malone pe piesa "Take What You Want".