LP revine la Arenele Romane în luna iulie - PREȚURI BILETE

LP, artista cu o voce inconfundabilă, care s-a făcut cunoscută pretutindeni cu piesa “Lost On You“, va reveni la București pe 10 iulie 2020. Concertul va avea loc la Arenele Romane și va fi deschis de o îndrăgită trupă românească.

LP a moștenit dragostea de muzică de la mama ei. Născută în Long Island, New York, în 1981, Laura s-a mutat la New York City și a adoptat numele de scenă LP în 2010. A fost descoperită de solistul trupei Cracker, David Loewry, și a produs alături de el, în 2001, primul album, intitulat "Heart-Shaped Scar", urmat trei ani mai târziu de "Suburban Sprawl & Alcohol", material discografic la realizarea căruia LP a colaborat cu Linda Perry. "Forever For Now" a fost primul ei album de succes.

În cadrul concertului de la Arenele Romane, fanii se vor bucura să audă bine-cunoscutele piese "Lost On You","Muddy Waters" și "When We're High", cântece de pe cel de-al cincilea album al său, "Heart to Mouth", dar și câteva melodii de pe noul album al artistei, ce va fi lansat în toamna lui 2020.

La 5 ani de la lansarea piesei "Lost On You", single-ul a depășit un miliard de ascultări și a fost în fruntea topurilor muzicale în peste 17 țări, părând să fi căpătat o viață a sa proprie și ajungând favorita ascultătorilor oricărui gen muzical iar publicații renumite ca Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, British Vogue și nu numai au plasat-o pe LP pe culmile gloriei. Mai mult, pe lângă spectacolele care au oprit inimi pentru o clipă de la The Tonight Show cu Jimmy Fallon și The Late Show Show cu James Corden, la Conan și Jools Holland, LP a bucurat și publicul de la Coachella, SXSW, Bonnaroo, Lollapalooza, Sonic Boom și Hyde Park.

Artista a lucrat la albumul "Heart To Mouth" încă din 2017, alături de colaboratorul și producătorul piesei "Lost On You", Mike Del Rio [Eminem, X Ambasadori, Skylar Gray] și scriitorul Nathaniel Campany. Numit astfel pentru calea ce se creează între inimă și gură, albumul adună atât piese melancolice, cât și melodii pline de speranță, ce originează din același loc.

Moonlight Breakfast deschide concertul LP de la Arenele Romane

În deschiderea concertului LP de pe 10 iulie va cânta Moonlight Breakfast, grup înfiinţat în 2014. Trupa a introdus un sound nou în peisajul muzical românesc, pe care membrii trupei îl descriu ca fiind electro îmbrăcat în nuanţe de soul şi funk "retroelectro". Prin mix-ul sofisticat de electro, beat, nu-jazz și swing completat de proiecțiile abstracte și complexe ce fac parte integrantă din performance-urile lor, trio-ul format din Bazooka (tobe şi clarinet), Aditza (chitară, keys şi sampler) și Christie (voce) s-a făcut imediat remarcat și a avut o evoluție fulminantă în România, dar și la nivel internațional.

Prețuri bilete la concertul LP de la Arenele Romane:

Biletele sunt disponibile în presale până pe 15 martie la prețurile de 125 lei pentru Acces General și 200 lei pentru Golden Ring. Pentru mai multe detalii privind prețurile biletelor după perioada promoțională accesează Agenda InfoMusic.