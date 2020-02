Marilyn Manson a postat un teaser criptic pe Instagram; Ar avea legătură cu un nou album

Marilyn Manson a început de ceva vreme teaserele pentru un nou material discografic, iar în ultimele 24 de ore a postat şi un teaser nou pe Instagram. E vorba despre o imagine misterioasă, însoţită de cuvinte în limba latină. Ce teorii au apărut despre acest teaser aflaţi în articol.

Imaginea postată de shock rocker în social media este viu colorată, cu nuanţe neon şi pare să reprezinte un EKG şi un puls. Sub el stau scrise următoarele cuvinte "Omnes surdus es et nunc audite me...". În traducere din latină asta înseamnă "Toţi cei surzi, acum mă auziţi". Apar şi câteva hashtag-uri sub acea descriere, precum #everyonewillsuffernow, #blacksabbathbornagain, #antichristsuperstar, #2020 şi #youhavenoideawhatiscoming.

E posibil să fie totuşi doar un teaser pentru aniversarea de 24 de ani a albumului "Antichrist Superstar", care ar putea fi relansat. Posibil să fie şi începutul unui turneu global, iar aluzia la Black Sabbath este inedită, mai ales că trupa este în standby după concertele de adio şi axarea lui Ozzy pe propriile turnee de retragere din cariera solo. Ştiam deja ca Manson a început să lucreze la un album nou alături de Shooter Jennings, chitarist, producător şi star al muzicii country-rock.

Au trecut 3 ani de la albumul "Heaven Upside Down", pe care şi-a lăsat amprenta profilicul Tyler Bates. Îl ştiţi în special pentru coloane sonore reuşite, precum cele ale filmelor "Guardians of the Galaxy" sau "John Wick". Manson e atât de încântat de viitorul album, încât ar fi indicat unei publicaţii că e tentat să îl numească chiar "Marilyn Manson". Tot pentru Revolver, artistul a declarat:

Sunt într-un mod în viaţa mea, în care am vrut să spui poveşti cu acest disc şi e ca un fel de muzeu de ceară al gândurilor mele, un studiu al camerei ororilor din capul meu. Tot romantismul şi speranţa pe care le poţi avea în lume, aici la Sfârşitul Timpului, care poate fi un alt fel de apocalipsa pentru fiecare persoană ce ascultă albumul. Am încercat să pictez în cuvinte, iar Shooter cu sunete, aşa că poţi vedea şi auzi dorinţa, pasiunea şi disperarea.

Ultimul release al lui Marilyn Manson a fost în noiembrie 2019, piesa "The End", cover după The Doors". Tot în 2019 am ascultat şi coverul după Johnny Cash "God's Gonna Cut You Down". În ultima lună l-am văzut pe Manson jucând în serialul HBO "The New Pope", alături de Jude Law şi John Malkovich.