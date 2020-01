Diagnosticat cu Parkinson, Ozzy Osbourne declară: "[Fanii] sunt aerul meu"

Deși starea de sănătatea a lui Ozzy Osbourne părea să fie mai bună, în realitate, veteranul rocker în vârstă de 71 de ani încerca să ascundă un adevăr dureros. De aproximativ un an a fost diagnosticat cu o formă de Parkinson ce îi afectează atât musculatura, cât și funcționarea creierului.

"Am susținut ultimul meu show de Anul Nou (2018) la The Forum (În Los Angeles). Apoi am suferit o căzătură urâtă. A trebuit să mă operez la gât, iar asta mi-a dat peste cap toți nervii", a dezvăluit Ozzy Osbourne într-un interviu acordat matinalului Good Morning America.