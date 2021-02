Aşa cum spune titlul "It's a Raid" este o aventură frenetică declanşată de o razie a poliţie la hotelul în care se află două staruri rock. E vorba despre Post Malone şi Ozzy Osbourne, care pleacă într-o aventură nebună urmăriţi de poliţie. Melodia frenetică alternează între vocea îndrăzneaţă a lui Ozzy şi un Post Malone melancolic şi apatic cu autotune aplicat pe voce. Sunt momente în care clipul pare să îşi tragă inspiraţia din GTA sau desenele Cartoon Network mai vechi.

Porţiunea de chitară psihedelică dinspre final are o ilustraţie pe măsură. Avatarul lui Ozzy pluteşte în zări colorate, dimensiuni cuantice, îşi lasă în urmă ochelarii negri şi alături de Post Malone ajunge într-un spaţiu metafizic. Finalul devine şi mai frenetic, de-a dreptul punk, în vreme ce în videoclip cei doi sunt încercuiţi de poliţie.

"It's a Raid" este un single de pe albumul lansat de Ozzy în 2020, "Ordinary Man". Melodia este inspirată de o păţanie reală povestită de Ozzy la un interviu SiriusXM din 2020. În vreme ce înregistra albumul "Vol. 4", cu Black Sabbath în Bel Air, Osbourne a activat sistemul de securitate al casei în care se afla, evident din greşeală. În doar câteva minute locuinţa a fost înconjurată de poliţie. Problema e că Ozzy avea foarte multă marijuana şi cocaină la el şi a fost nevoit să o ascundă, respectiv consume până să vină poliţia.

Videoclipul cel nou a fost regizat de către Tomas Lenert, iar acţiunea începe chiar în acea casă din Bel Air menţionată mai sus. Acesta este al doilea duet dintre Ozzy şi Post Malone, după "Take What You Want", single de pe albumul lui Posty "Hollywood's Bleeding". Cei doi au cântat de altfel acea piesă împreună pe scena de la American Music Awards 2019. Andrew Watt a produs track-ul, iar Osbourne, impresionat de talentul său l-a tocmit şi pentru primul său album după un deceniu, cel lansat în 2020.

Pe "Ordinary Man" se află colaborări dintre Ozzy, Elton John şi Tom Morello, printre alţii.