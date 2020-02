Ozzy Osbourne a lansat un nou album după 10 ani, "Ordinary Man"

A venit şi momentul mult aşteptat de fanii Prinţului Întunericului: Ozzy Osbourne a lansat noul său album, "Ordinary Man". LP-ul a debutat pe 21 februarie şi include încă o colaborare cu Post Malone, dar şi una cu Elton John şi aportul lui Slash la chitară. Puteţi asculta piese de pe noul disc în articol.

Povestea lui "Ordinary Man" are surprinzător de mult de-a face cu Post Malone. Ozzy Osbourne venea după un an plin de probleme de sănătate, depresie şi letargie. A fost scos din starea sa de o colaborare neaşteptată cu rapperul Post Malone, pe piesa "Take What You Want". Aceasta urma să aibă un succes răsunător în toamna lui 2019 şi l-a adus pe Ozzy în mainstream-ul celor care ascultă trap şi emo rap. După colaborarea cu Posty, Osbourne s-a simţit revitalizat şi în doar 4 săptămâni avea noul album gata.

Acest disc vine după 10 ani de pauză pentru Prinţul Întunericului, ultimul său material discografic fiind "Scream" din 2010. Producătorul lui Post Malone, Andrew Watt l-a încurajat pe solistul Black Sabbath să înregistreze piese noi şi de aici a pornit totul. Alături de Ozzy s-au aflat în studio şi Duff McKagan, basistul Guns N' Roses, dar şi toboşarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Pe track-uri mai apare şi chitaristul Tom Morello de la Rage Against the Machine.

Pe piesa titulară a discului, "Ordinary Man" Ozzy cântă cu Elton John, iar Slash e la chitară. O mare surpriză este şi a doua colaborare cu Post Malone, pe piesa "It's a Raid", o creaţie punk pe care până şi mai molcomul Posty parcă prinde viaţă. Nu toate veştile sunt bune din tabăra lui Ozzy totuşi. Artistul a fost nevoit să anuleze din nou concertele din America de Nord, având nevoie de tratamente în Elveţia pentru Parkinson. Muzicianul a dezvăluit recent că suferă de această boală şi a oferit detalii despre efectele sale.

Până acum de pe "Ordinary Man" am putut asculta single-urile "Ordinary Man", "Straight to Hell" şi "Under the Graveyard". Acest din urmă track a primit un videoclip care ne arată cum s-au cunoscut Ozzy şi Sharon şi cum această l-a scos pe artist din cea mai neagră pasă a vieţii sale, plină de depresie, droguri şi tendinţe suicidale. Următorul clip care ni se pregăteşte e cel pentru single-ul "Scary Little Green Man", cu Jason Momoa jucând rolul lui Ozzy.