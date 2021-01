În aceste momente toate marile televiziuni transmit ceremonia de investire a lui Joe Biden, al 46-lea preşedinte al Statelor Unite. Ceremonia a început cu interpretarea imnului SUA de către Lady Gaga. Artista a fost vizibil emoţionată şi însoţită de orchestra militară a interpretat imnul într-un mod înălţător. Momentul poate fi urmărit în articol.

Lady Gaga a purtat o rochie amplă Schiaparelli şi o coafură şcolărească puritană la acest eveniment. Pe piept trona simbolul unui porumbel auriu cu o ramură de măslin în cioc, simbolul absolut al păcii. În ciuda datei calendaristice de 20 ianuarie, vremea a ţinut cu participanţii la ceremonie, în absenţa ninsorii sau ploii. Lady Gaga a ales o interpretare bombastică şi pe alocuri teatrală a imnului Statelor Unite, păstrând totuşi linia melodică originală. Şi-a dovedit amplitudinea vocii prin multiple vocalize şi a cântat într-o tonalitate diferită decât pe albumele sale pop, acolo unde o ştiam puţin mai nazală.

Lady Gaga a fost activ implicată în iniţiative sociale şi politice în SUA. Artista a lucrat cu Joe Biden în timpul administraţiei Obama (pe atunci Biden era vicepreşedinte) la campanii de prevenire a violenţei sexuale. Gaga a cântat în cadrul acestei campanii piesa "Til It Happens to You" la gala Oscar din 2016, ca o mişcare de awareness. Pe parcursul campaniei pentru alegerile din 2020, artista a fost o susţinătoare înfocată a lui Biden şi chiar l-a însoţit la evenimentele promoţionale din unele oraşe.

De remarcat şi momentul special când Lady Gaga a părăsit podiumul de pe care a interpretat imnul, schiţând din buze cuvintele "I love you" către fostul preşedinte Barack Obama. După Lady Gaga a urmat show-ul lui Jennifer Lopez, care a apărut într-o ţinută complet albă şi a cântat "This Land Is Your Land", cover după Woody Guthrie, apoi "America the Beautiful", combinat cu hitul sau "Let's Get Loud". Lopez a ţinut un scurt discurs în spaniolă, repetând câteva cuvinte din celebrul Pledge of Allegiance.

Apoi a venit momentul pentru country, cu un Garth Brooks îmbrăcat în cowboy păşind pe scenă pentru a cânta "Amazing Grace", acompaniat de public.

Show-ul de investire continuă cu invitaţi precum Foo Fighters, Bruce Springsteen, Demi Lovato, 3 Doors Down şi mulţi alţii. Katy Perry, Justin Timberlake şi John Legend au confirmat de asemenea apariţia. Ei ar trebui să intre în scenă la ora 8:30 PM în SUA, adică pe la ora 03:30 în România.