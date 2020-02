Lady Gaga începe o nouă etapă în cariera sa cu un single puternic, reprezentativ pentru personalitatea versatilă a artistei. S-a întors la rădăcini cu albumul "Joanne", demonstrând că emoția este cea care îi ghidează muzica, iar odată cu noul videoclip "Stupid Love" a redevenit starul pop Gaga, ce nu se ferește să atragă priviri.

Pentru această piesă cu influențe disco artista a colaborat cu BloodPop, Tchami și Max Martin, mărturisind într-un interviu acordat pentru Beats 1 că multă vreme a exclus varianta de a lucra cu Martin.

"Nu mai lucrasem niciodată cu el [Max Martin], mereu m-am gândit că îmi scriu singură muzica, o produc tot eu, nu am nevoie să lucreaz cu Max, așa-i? Dar m-am hotărât să nu mai fiu a naibii și să mă întâlnesc măcar cu el […].

În esență am cântat peste un instrumental făcut de BloodPop, care erau în studio, i-am trimis lui Max ce am cântat, Max a extras niște părți, mi le-a trimis înapoi, apoi eu am scris versurile și am folosit o parte din linia melodică pe care o selectase el. Apoi am mers la el la studio și i-am cântat "Stupid Love" la pian. M-am uitat la el și i-am spus că asta e ce am pentru el și că, din perspectiva mea, această piesă stă foarte bine pe picioarele sale așa, și indiferent ce producție ar avea în spate, e important să o poți cânta la pian simplificată și să sune ca un hit. Iar el mi-a spus <<Îmi place, du-te în cabina de înregistrări>>. Mi-am încălzit vocea, am intrat în cabină, am cântat-o, iar ceea ce auziți pe înregistrarea oficială e ceea ce am tras în ziua aia."