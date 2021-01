Jennifer Lopez a cântat la învestirea lui Joe Biden, emoționând publicul cu un mesaj în spaniolă - VIDEO

Jennifer Lopez a susținut un moment emoționant în cadrul ceremoniei de învestire a lui Joe Biden. Artista a adus lacrimi de bucurie și mândrie în ochii multor latino-americani cu mesajul său în spaniolă, strecurat în cele câteva minute ale prestației sale de la Capitoliu.

Miercuri seară, Jennifer Lopez a pășit cu mândrie pe treptele Capitoliului, artista având pregătit un moment special pentru învestirea celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, Joe Biden. Artista a interpetat un medley, intercalând fragmente din două piese cu încărcătură patriotică: "America the Beautiful" și o versiune mai caldă a piesei folk de protest "This Land Is Your Land", a lui Woody Guthrie.

Jennifer Lopez a folosit prilejul învestirii lui Joe Biden pentru a transmite un mesaj de unitate. Spre finalul prestației sale, artista a rostit o frază cheie din Pledge of Allegiance, alegând să spună aceste cuvinte în limba spaniolă, tocmai pentru a sublinia mesajul său. La final, a strecurat și titlul unuia dintre cele mai cunoscute hituri ale ei, "Let’s get loud!".

"Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let’s get loud!", a spus J.Lo, în traducere: "O singură națiune sub protecția lui Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți. Să ne facem auziți!"

Acest mesaj a mers la inimile fanilor latino-americani ai artistei, care și-au manifestat aprecierea la scurtă vreme pe Twitter.

"J.Lo, în calitate de femeie cu rădăcini latine, am plâns atunci când ai cântat în spaniolă. Îți mulțumesc", a scris una dintre fanele artistei.

Nu este pentru prima oară când Jennifer Lopez aduce un omagiu culturii latino. Și în cadrul prestației sale de la Super Bowl a fost inserat un mesaj, la momentul respectiv J.Lo criticând administrația Trump.

La ceremonia de învestire a lui Joe Biden a cântat și Lady Gaga, artista fiind o susținătoare vocală a acestuia pe parcursul întregii lui campanii. Gaga a interpretat imnul Statelor Unite, la finalul prestației sale schiţând din buze cuvintele "I love you" către fostul preşedinte Barack Obama. Artista și-a arătat calitățile vocale, ce nu au fost deloc știrbite de greutatea momentului.