Cea mai simplă explicaţie pentru tot ceea ce se întâmplă în "911" este paralela între acest videoclip şi un episod din serialul "Legion". Suntem undeva la graniţa dintre "artă de dragul artei" şi multiple poveşti suprapuse, cu o serie de clişee din filme celebre. Lady Gaga pare a fi zeitatea unei oaze din deşert, în jurul căreia gravitează figuri trăznite, de la un războinic tribal până la o mireasă în veştminte tradiţionale. Cuvântul "911" este o metaforă pentru anti depresive, care par a fi soluţia pentru orice criză mentală.

Clipul devine tot mai întunecat pe măsură ce trec minutele şi spre final o vedem pe Lady Gaga într-o criză de plâns şi apoi revenind la viaţă pe o targă de ambulanţă. Toată fantezia din clip a fost doar o halucinaţie de câteva minute a unei persoane implicate într-un accident de maşină. Personajele din clip sunt de fapt pompierii şi ambulanţierii care au scos-o pe artistă şi pe iubitul său din bolidul condus. Cel mai ciudat e că pe fundalul acestei drame cu iz disco şi al acestei campanii de awareness apare o mare reclamă la televizoare LG OLED.

Cei care privesc cu atenţie finalul clipului vor observa că Lady Gaga nu e o actriţă deloc rea şi simulează bine disperarea unei victime de accident de maşină. La urma urmei artista a fost aproape de Oscarul pentru actorie şi s-a şcolit câteva sezoane de "American Horror Story" cu Ryan Murphy. "911" este cel mai nou single de pe albumul cu numărul 6 din discografia lui Lady Gaga, "Chromatica". Vine după single-urile de la început de an "Stupid Love" şi "Rain On Me", colaborare cu Ariana Grande.

Noul videoclip a fost regizat de către Tarsem Singh Dhandwar şi produs de către Artists Company. Regizorul este apreciat pentru munca la clipuri precum "Losing My Religion" de la R.E.M. şi "Hold On" de la En Vogue. Noul material video a fost filmat pe durata pandemiei, cu toate măsurile de precauţie. Într-o postare pe Instagram, artista a precizat că videoclipul este mai profund decât pare, reflectând experienţa sa cu problemele de sănătate mentală şi modul în care realitatea şi visele se pot interconecta pentru a crea eroi în jurul nostru.

Gaga vine după ce a dominat gala MTV Video Music Awards de luna trecută, unde a primit 5 trofee, inclusiv cel nou Tricon Award. La acea gală a cântat piesa "Rain On Me" pentru prima oară live alături de Ariana Grande.