Bruce Springsteen, Bon Jovi, Foo Fighters vor cânta la investirea lui Joe Biden

Pe 20 ianuarie are loc investirea lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, iar acel eveniment va fi marcat de un concert cu nume mari deja anunţate. Lady Gaga va cânta imnul Statelor Unite, iar artişti ca Bruce Springsteen, Bon Jovi sau Foo Fighters vor urca de asemenea pe scenă. Avem detalii despre ceremonie în articol.

Evenimentul de investire a fost organizat ca un show special numai bun de prime time şi va fi televizat în Statele Unite, dar şi global. Printre prezentatori se vor număra Eva Longoria şi Kerry Washington, iar muzicienii care vor cânta îi includ pe Foo Fighters, John Legend, Bruce Springsteen şi Bon Jovi. Evenimentul se numeşte "Celebrating America" şi este programat pe 20 ianuarie. Comitetul de organizare numit de Joe Biden a declarat şi că actorul Tom Hanks va fi gazda principală, iar din zona pop vor cânta Justin Timberlake şi Demi Lovato.

Show-ul va dura 90 de minute şi va include un discurs al noului preşedinte, dar şi al vicepreşedintelui Kamala Harris. Programul artistic are rolul de a elogia rezistenţa poporului american, eroismul său şi puterea de unitate în reconstrucţie şi vindecare. Programul va include şi poveştile unor tineri care pot face diferenţa în comunităţile din care provin. Eva Longoria şi Kerry Washington vor prezenta respectivele segmente. Lista de artişti rămâne deschisă şi ar putea fi actualizată în zilele următoare.

Evenimentul va fi transmis de principalele reţele TV din SUA, dar şi de marile platforme social media şi de streaming. Lady Gaga va cânta imnul Statelor Unite, iar Jennifer Lopez are la rândul său o reprezentaţie special pregătită. Sunt şi evenimente conexe, precum concertul Fall Out Boy de pe 17 ianuarie, sub numele de "We the People". Părinţii basistului Fall Out Boy, Pete Wentz s-au cunoscut când făceau campanie pentru alegerea lui Biden în Senatul american cu zeci de ani în urmă, deci e o relaţie specială aici.

Cel mai nou nume adăugat pe lista de mai sus este Lin-Manuel Miranda, pe care îl ştim pentru genialul musical "Hamilton" şi care va ţine un moment teatral şi poetic. Momentele de tribut îi vor onora pe cei din linia întâi, cu accent pe şoferii UPS şi curieri, profesorii de grădiniţă, dar şi pe Sandra Lindsay, primul american care a primit vaccinul Covid-19. Joe Biden este preşedintele cu numărul 46 din istoria Statelor Unite şi succesor al mandatului turbulent al lui Donald Trump.