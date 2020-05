"Rain on Me" este al doilea single de pe viitorul album creat de Lady Gaga, "Chromatica". Este şi prima colaborare dintre Gaga şi Ariana Grande, iar primul single de pe LP a fost "Stupid Love". "Chromatica" este albumul cu numărul 6 din cariera lui Lady Gaga şi va debuta pe 29 mai. Include 16 melodii, plus 3 piese bonus, iar colaborările nu lipsesc. Talentata artistă americană a cântat cu Blackpink (grup k-pop) pe "Sour Candy", în vreme ce bunul său prieten Elton John o va acompania pe piesa "Sine fom Above".

Cât despre noul single, el a fost compus de Lagy Gaga şi Ariana Grande, alături de BloodPop, Alexander Ridha, Martin Joseph Leonard Bresso, Matthew Burns, Nija Charles și Rami Yacoub. Rezultatul este exuberant, plin de energie, e genul de piesă care animă primele minute dintr-un curs de dans. Are şi acel aer şi fler dramatic care nu îi lipseşte niciodată lui Lady Gaga şi care invocă imagini puternice în mintea ascultătorului. Ele devin realitate în videoclipul regizat de Robert Rodriguez.

Lady Gaga şi Ariana Grande îşi conduc fiecare armata de dansatori, în stiluri de dans şi costume diferite şi ceea ce pare a fi un duel se termină cu o înfrăţire de armate la final. Nu lipseşte ploaia pe asfaltul unei metropole distopice şi inundând ţinutele pline de ţepi, plastic, piele şi glam. Estetica cyberpunk a lui "Chromatica" se va regăsi în artwork, costume, videoclipuri şi noua identitate a lui Lady Gaga. Rezultatul va fi ceva similar cu un "Blade Runner" combinat cu "Mad Max", în special secţiunea cu Tina Turner în Thunderdome.

Ce ne intrigă e că Gaga apare rănită în clip, de un pumnal, deci are şi un inamic ascuns în toată această poveste distopică. Lady Gaga s-a declarat deprimată pe durata înregistrării albumului cu numărul 6, iar inspiraţia a lovit puternic în acele momente. Presiunea pe umerii săi este mare, după excelenta coloană sonoră a filmului "A Star Is Born" şi Oscarul câştigat de artistă pentru piesa "Shallow". Ultimul album de studio Lady Gaga a fost "Joanne" din 2016, abordând teme precum familia şi emoţiile legfate de moartea mătuşii artistei, Joanne Stefani Germanotta.