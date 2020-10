"Song Exploder" este o mini serie Netflix care îţi explică modul în care este compusă muzica

O privire unică spre industria muzicală ne este oferită prin noul serial disponibil pe Netflix, "Song Exploder". Mini seria are 4 episoade în primul sezon şi a pornit de la un podcast care explică în detaliu cum sunt realizate piesele muzicale. Aflaţi detalii despre documentar şi urmăriţi trailerul în articol.

"Song Exploder" are la bază un podcast, pornit în dormitorul lui Hrishikesh Hirway cu 6 ani în urmă. Pe măsură ce a trecut timpul a ajuns unul dintre cele mai apreciate podcasturi despre industria muzicală. Conceptul implică următoarele: un artist îşi prezintă o piesă, disecând procesul de compoziţie şi detaliile sale cu mare minuţiozitate. Totul a început cu formaţia The Postal Service în 2003, care a explicat cum a creat "The District Sleeps Alone Tonight".

Iată-ne cu 200 de episoade mai târziu şi cu nume uriaşe apărute în acest podcast, de la Lorde care ne-a spus cum i-a venit ideea tonalităţii din "Sober", până la U2, care ne-a prezentat tainele compoziţiei "Cedarwood Road". Fenomenul a luat atât de multă amploare încât trupele şi artiştii se înghesuiau să apară în show. Acum avem şi un serial Netflix, iar cele 4 părţi ale primului volum le oferă şansa unor artişti ca Alicia Keys, Ty Dollar $iign şi R.E.M. să ne împărtăşească secretele lor.

Un episod are 30 de minute şi include interviuri cu creatorii, producătorii şi colaboratorii lor, cu sunetişti şi ingineri. La final vedem varianta completă a piesei, cu un material vizual unic. Orice compozitor şi creator de muzică trebuia să vadă acest serial pentru un o nouă abordare asupra modului în care se produce muzica în ziua de azi. În primul episod Alicia Keys şi Sampha ne spun ce se află în spatele piesei "3 Hour Drive". Acest track se găseşte pe noul album al artistei, "ALICIA", iar Sampha a fost o adiţie de ultim moment.

Fanii R.E.M. vor savura momentele în care Michael Stipe ne povesteşte cum s-a născut "Losing My Religion". Totul a pornit de la un riff de mandolină al chitaristului Peter Buck, iar Stipe a folosit o maşină de scris şi un reportofon pentru a scrie versurile. Acestea sunt influenţate de "Every Breath You Take" de la The police. După Ty Dolla $ign în episodul 3 ia cuvântul Lin-Manuel Miranda în episodul 4, discutând despre piesa "Wait for It", pe care a cântat-o la microfonul unui iPhone în drum spre o zi de naştere.

Questlove de la The Roots a fost cel cu ideea de a da tobele mai tare. Nu există limită de genuri muzicale abordate şi aşteptam cu nerăbdare şi alte sezoane ale acestei producţii fantastice.