Stevie Nicks a colaborat cu Dave Grohl pentru piesa "Show Them The Way" - AUDIO

Stevie Nicks este hotărâtă să nu lase pandemia să-i spulbere avântul creativ. Cu "Show Them The Way", artista propune publicului două versiuni ale aceluiași gând, Dave Grohl stându-i alături la tobe.

Au trecut 6 ani de la ultimul album lansat de Stevie Nicks, iar momentul revenirii sale s-a suprapus, din nefericire, peste pandemie. Nimic nu poate opri, însă, actul creativ, iar Stevie reușește să surprindă publicul chiar și în cele mai nepotrivnice momente.

Piesa "Show Them The Way" a fost înregistrată în colaborare cu Dave Grohl, produsă de Greg Kurstin și inspirată de un vis pe care artista l-a avut în 2008. În acest vis, Stevie susține un recital la un eveniment caritabil la care participă Dr. Martin Luther King Jr., John Lennon, John Lewis, John F. Kennedy și Bobby Kennedy.

"I was ready for the Kennedys/ I don’t know if it was 1960 or 1963", cântă Stevie în versurile noii sale piese, lansate în două versiuni: cu o linie melodică simplificată, susținută de pian, și o versiune cu o producție modernă, pentru posturile de radio. Stevie recită versurile într-un stil inspirat de stand-up poetry, într-un ușor dezacord cu linia melodică.

AUDIO: Stevie Nicks - "Show Them The Way"

AUDIO: Stevie Nicks - "Show Them The Way" (versiune acustică, la pian)

"Show Them The Way" va beneficia în curând și de un videoclip, în regia lui Cameron Crowe. Noua piesă vine în întâmpinarea noului album live al artistei, un film concert bazat pe turneul de promovare a discului "24 Karat Gold: Songs from the Vault". Acesta se va lansa imprimat pe vinyl și pe CD și va fi proiectat și la cinema, pe 21 și 25 octombrie.

Într-un interviu acordat pentru Associated Press, Stevie Nicks (72 de ani) își mărturisea frustrarea declanșată de pandemie, ce a determinat amorțirea scenei muzicale.