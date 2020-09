Alicia Keys vrea ca toată lumea să se oprească din goana după lucruri deşarte şi să respire un minut, ascultând mesajul puternic al piesei sale noi, "Love Looks Better". Artista opreşte timpul şi traficul într-un oraş aglomerat, cel mai probabil New York în clipul acestei piese şi ne cântă la pian şi voce o baladă R&B despre dragoste. Urmăreşte clipul nou în articol.

"Love Looks Better" este cel mai nou single al artistei, extras de pe noul album, "ALICIA", lansat pe 18 septembrie. Primeşte un videoclip cu mesaj puternic pentru comunitatea de culoare din Statele Unite. Vedem adolescenţi cu găuri de gloanţe în spate, femei şi bărbaţi cu deznădejde în priviri, tineri sportivi care abia îşi încep cariera şi la final toţi se unesc cu zâmbete pe faţă. E un moment important în clip, cel în care Alicia Keys ia acei bocanci aruncaţi pe cablurile din oraş şi îi poartă cântând la pian. În general aruncarea de încălţăminte pe cabluri e asociată cu zonele rău famate din oraş, fie că vorbim despre "the hood" sau "favelas". Este un clişeu perpetuat deja de o sumedenie de filme şi a ajuns să fie asociat cu comunităţile de culoare mai mult. Piesa aceasta are şi un aspect acustic special, pentru că ascultată la căşti se aude într-un format special 360 Reality Audio complet imersiv, ca un surround potenţat împrejurul tău. Acest single a fost prezentat pe 20 septembrie în cadrul ceremoniei de debut a sezonului NFL. Odată cu piesa cântată în timpul transmisiunii NFL, Alicia Keys a anunţat un fond financiar de 1 miliard de dolari la care va contribui Liga Americană de Fotbal. A fost deschis pentru comunităţile de culoare şi afacerile persoanelor de culoare. Cântăreaţa a transmis o scrisoare deschisă în ultima săptamână către cei de la Billboard, afirmând că îşi va folosi platforma proprie de acum încolo pentru discuţii pe teme serioase şi schimbarea mentalităţilor. Alicia este câştigătoare a 15 premii Grammy, iar albumul său nou a fost compus şi scris alături de liderul OneRepublic, Ryan Tedder. Turneul promoţional pentru acest LP începe în vara lui 2021, cu datele din 2020 reprogramate pentru la anul. În martie Keys a publicat best sellerul New York Times "More Myself: A Journey", o carte autobiografică lansată prin editura lui Oprah, Flatiron Books.