Un documentar despre Billie Eilish apare în februarie 2021 - VIDEO TEASER

Are doar 18 ani, însă cariera ei a atins deja un vârf la care mulți doar visează. Billie Eilish este un nume de referință în muzica internațională și un model pentru tânăra generație, viața ei devenind astfel subiectul unui documentar intitulat "The World’s A Little Blurry".

Vestea că va fi lansat un documentar despre Billie Eilish a fost dezvăluită presei în decembrie 2019, la momentul respectiv neștiindu-se care va fi titlul acestui proiect. Între timp, documentarul a fost finalizat, botezat "The World’s A Little Blurry" și achiziționat de Apple TV+ cu impresionanta sumă de 25 de milioane de dolari. În cadrul acestui documentar, ce va avea premiera în februarie 2021, publicul va asista la povestea emoționantă a tinerei artiste, filmul urmând să conțină o mulțime de înregistrări personale, din spatele scenei, ce nu au mai fost prezentate până acum. "The World’s A Little Blurry" este produs de Apple Original Films, în asociere cu Interscope Films, Darkroom, This Machine și Lighthouse Management & Media. Regia este semnată de R.J. Cutler, care este cunoscut pentru "The September Issue", "The War Room" și "A Perfect Candidate". În teaser-ul video dezvăluit recent o putem vedea pe Billie luând primele ei lecții de pian, când era doar un bebeluș. VIDEO TEASER: Billie Eilish - "The World’s A Little Blurry" La începutul acestui an, Billie Eilish a participat pentru prima oară la o gală Grammy, fiind marea câștigătoare a serii. Tânăra artistă a câștigat în 5 din cele 6 categorii în care fusese nominalizată. Albumul anului, Piesa anului, Cel mai bun Artist Nou, Înregistrarea anului și Cel mai bun album vocal pop, toate au ajuns la Billie și la fratele ei, Finneas. Tot anul acesata, Billie a lansat și piesa "No Time To Die", de pe coloana sonoră a noului film James Bond. Piesa a urcat pe prima poziție în topul single-urilor din UK. Cel mai recent single al ei se numește "my future" și este o piesă compusă de curând, chiar la scurtă vreme de la intrarea în carantină a Statelor Unite. Se pare că perioada de izolare a ajutat-o pe Billie să analizeze emoțiile cu care s-a confruntat în ultimii ani și să-și găsească liniștea interioară. "Este o piesă care e extrem, extrem de personală și specială pentru mine. Când am compus piesa asta, mintea mea era exact acolo - eram plină de speranță, entuziasmată și eram într-o stare de puternică reflexie și cunoaștere de sine", a mărturisit Billie Eilish.