Poate cea mai aşteptată piesa a începutului de an 2020 este aici, melodia compusă de Billie Eilish pentru viitorul film James Bond. Track-ul poartă acelaşi nume ca şi peliculă "No Time to Die" şi judecând după ultimele piese tematice Bond ar fi favorit pentru premiile Oscar din 2021. Vă invităm să ascultaţi noul release în articol.

Billie Eilish vine după o gală a Premiilor Grammy 2020, la care a cules 5 trofee. La început de an anunţa că va cânta piesa principală de pe coloana sonoră a noului film James Bond. "No Time to Die" ne arată că Billie ştie să cânte şi dramatic şi cu vocalize mai lungi, nu doar şoptit, în modul său specific. Melodia este o combinaţie de orchestraţie complexă, cu o uşoară temă clasică Bond strecurată subtil în fundal şi o sensibilitate sporită. Am putea spune că virează spre "emo" de această dată.

Judecând după zvonurile din jurul filmului şi anume că Daniel Craig va fi James Bond pentru ultima oară am putea asista la un final dramatic pentru personajul său, care ar face piesa tristă potrivită. "No Time to Die" intră în cinematografe în luna aprilie 2020 şi îl va include pe Rami Malek ca personaj negativ şi noul Bond Villain. Rami câştiga premiul Oscar cu un an în urmă pentru interpretarea rolului lui Freddie Mercury în filmul despre viaţa sa şi trupa Queen, "Bohemian Rhapsody".

Revenind la "No Time to Die" acest track este creat de artista în vârstă de 18 ani, a cărei contribuţie la mitologia Bond vine după cea a lui Sam Smith şi Adele. De compoziţie s-a ocupat fratele artistei, Finneas, geniul creativ din spatele a numeroase track-uri ale tinerei. Felul în care te bântuie melodia şi inflexiunile vocii lui Billie ne duc cumva cu gândul la Lana Del Rey. În rest auzim clasicele viori, trompete şi elemente orchestrale care fac o temă Bond iconică.

Ca să vă faceţi o idee despre ce vechime are Daniel Craig în rolul lui Bond, Billie Eilish avea doar 4 ani când apărea "Casino Royale". Vom auzi o variantă specială a lui "No Time to Die" care cu siguranţă va da fiori publicului la Brit Awards 2020. Acolo Billie va interpreta tema filmului acompaniată de Hans Zimmer, care a făcut aranjamentele orchestrale cu Matt Dunkley şi chitaristul Johnny Marr. Zimmer a fost de altfel implicat în varianta finală a piesei.

Tânăra a fost prezentă la gala Premiilor Oscar 2020 de weekendul trecut, unde a cântat un cover după Beatles ("Yesterday") pentru momentul In Memoriam al ceremoniei.