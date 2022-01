Billie Eilish - Billie Bossa Nova (Live Performance)

Videoclipul este regizat de Kyle Goldberg și filmat la hotelul Biltmore din Los Angeles. Billie este în centrul camerei elegante Crystal Ballroom și interpretează balada "Billie Bossa Nova". Artista este acompaniată de fratele și principalul ei colaborator, Finneas.

"Billie Bossa Nova" este extrasă de pe albumul "Happier Than Ever", lansat în luna iulie 2021 și nominalizat la Grammy în categoria Albumul Anului. Toate melodiile de pe acest material au fost compuse de Billie împreună cu fratele ei, Finneas.

Tracklist "Happier Than Ever" - Billie Eilish:

Getting Older I Didn't Change My Number Billie Bossa Nova my future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley's Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

Billie Eilish a devenit rapid unul dintre cei mai importanți artiști din lume. Piesa "ocean eyes" a fost single-ul de debut, iar albumul de debut "WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?" a debutat pe primul loc în Billboard Hot 200 din SUA, dar și în alte 17 țări, fiind cel mai ascultat album al anului 2019 la nivel mondial.