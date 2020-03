Billie Eilish vorbește despre obsesia publicului pentru corpul ei: "E valoarea mea bazată doar pe percepția voastră?"

Billie Eilish a dat startul turneului mondial "Where Do We Go?" cu un trailer în care este adus în discuție un subiect sensibil. Artista ține un discurs puternic despre percepția publicului asupra sa, a corpului ei și a felului în care se îmbracă, atrăgând atenția asupra unei probleme acute a societății.

Billie Eilish a început ieri seară (10 martie) prima parte a turneului său mondial, "Where Do We Go?". Concertul a avut loc pe American Airlines Arena din Miami, artista încântându-și fanii cu un setlist ce a cuprins 22 de piese. În debutul show-ului, tânăra în vârstă de 18 ani a prezentat publicului un trailer de turneu, în care a atins o serie de teme despre care a mai discutat și în trecut, în cadrul interviurilor pe care le-a acordat. Billie vorbește în acest video despre nevoia permanentă a oamenilor de a o eticheta și de a o judeca pentru corpul ei și pentru deciziile vestimentare. În clip, Billie renunță la o parte din hainele largi cu care obișnuiește să se îmbrace, reacția publicului demonstrând că obsesia publicului pentru corpul ei este cât se poate de reală. "Dacă ceea ce port este confortabil, nu sunt femeie. Dacă renunț la straturi, sunt o c*rvă" "Crezi că mă cunoști cu adevărat? Aveți păreri despre părerile mele, despre muzica mea, despre hainele mele, despre corpul meu. Unii oameni urăsc hainele cu care mă îmbrac, alții mă laudă. Unii folosesc alegerile mele vestimentare pentru a-i pune la colț pe alții, alții folosesc asta pentru a mă pune la colț pe mine. Dar simt că mă priviți ... întotdeauna. Și nimic din ceea ce fac nu trece neobservat. Așadar, în timp ce vă simt privirile, dezaprobarea sau suspinele de ușurare, dacă le-aș lua pe toate în considerare, aș fi imobilizată. V-ar plăcea să fiu mai slabă? Mai firavă? Mai delicată? Mai înaltă? V-ar plăcea să tac? Vă provoacă umerii mei? Dar pieptul meu? Sunt eu stomacul meu? Șoldurile mele? Corpul cu care m-am născut, nu este asta ceea ce v-ați dorit? Dacă ceea ce port este confortabil, nu sunt femeie. Dacă renunț la straturi, sunt o c*rvă. Deși nu mi-ați văzut niciodată trupul, îl judecați și mă judecați pe mine pentru asta. De ce? Faceți presupuneri despre oameni în funcție de dimensiunea corpului lor. Noi decidem cine sunt ei. Noi decidem care e valoarea lor. Dacă mă acopăr mai mult, dacă mă acopăr mai puțin, cine decide ce spune asta despre mine? Cine decide ce înseamna asta? E valoarea mea bazată doar pe percepția voastră? Sau e părerea voastră despre mine în afara responsabilității mele?", spune Billie în trailerul "Where Do We Go? World Tour" TRAILER: Billie Eilish - "Where Do We Go? World Tour" Anul acesta, Billie Eilish a participat pentru prima oară la o gală Grammy, fiind marea câștigătoare a serii. Tânăra artistă a câștigat în 5 din cele 6 categorii în care fusese nominalizată. Albumul anului, Piesa anului, Cel mai bun Artist Nou, Înregistrarea anului și Cel mai bun album vocal pop, toate au ajuns la Billie și la fratele ei, Finneas. Tot anul acesata, Billie a lansat și piesa "No Time To Die", de pe coloana sonoră a noului film James Bond. Piesa a urcat pe prima poziție în topul albumelor din UK.